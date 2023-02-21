“情欲问题，是人生最大的善恶交会点…”

星云大师说：分享故事：修行人心中的欲望很浮动，总是随着色、声、香、味、触等的境界而起伏不定，像是为饮食的好坏，天气的变化，都会让他的心情受到影响。一天，他遇到智者，就向他请教。智者为他说了一个故事：乌龟从河里爬上岸，这时来了一只饥饿的狐狸，狐狸一看见乌龟张口就咬，而乌龟为了保命，立刻就把头尾以及四肢收到龟壳里，狐狸努力了半天还是没有办法吃到乌龟，只好离开。乌龟等到狐狸走远，就把头尾四肢伸了出来，慢慢地爬回河里。

智者说：“你看世间人，还比不上这只乌龟呢！当乌龟遇到危难时，还知道要收头尾四肢。可是大部分人，却还不断恣情地放纵自己的六根，追逐外在的五欲六尘，造作种种恶业，而使得魔有机可乘。”接着，智者就说了偈语来劝告修行人，那就是“藏六如龟，防意如城，慧与魔战，胜则无患。”

开悟

开悟的人看上去和普通人一样，有喜怒哀乐、七情六欲，就像大海一样，表面上汹涌澎湃，变化万端，但里面却是浑厚、宁静与无限的宽广。开悟的人心不离身，身心合一，身在哪里心就在哪里，他的心定在生命的本真上，不变随缘，随缘不变。也只有身心合一的人，才能做到不为物喜不为己悲，宠辱不惊，得意不忘形，失意不悲观，“不管风吹浪打，胜似闲庭信步”。

何谓开悟？我们不能随着七情六欲打转，也不能任由贪嗔烦恼左右，我们要升华自己的人格，让我们从情欲里提升出来，从贪嗔痴烦恼里超越出来。要升华人格，就必须要学习。

执着

执着于七情六欲，人生肯定痛苦。要避免痛苦，就要去除执着。去除执着，一种是“隔绝”，但是人要真正摆脱，尤其是在脑海里摆脱，根本不可能。一般人比较可行的方法，是用观念来增进对欲望的免疫力，当七情六欲产生时，不断地用观念来调整自己的心态，那就是让自己向心内看，不向外如美色、美食去看，因为向外看就很容易被外境所转。观念的调整，需要时间锻炼，多用好的、正面的观念熏陶自己。

观念调整的关键就是强化自己的意志力，先要有离开的决心；在诱惑当前时，用观念来转变和纠正，也想办法抑制、疏导。我们可慢慢练习，也可以说就是一种生活中的修行，时间一久，自然可以淡化，慢慢消除对七情六欲的执着。