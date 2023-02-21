情人节那天兴之所至，随手贴了姚莉的《留恋》上脸书，有位路客留言“这么旧的歌你也懂得欣赏，可想而知一定有相当年纪”，真是啼笑皆非。首先，下半句那种“哈哈哈阁下不小心暴露岁数”的嘲笑完全不成立，本人除了十四五岁开始投稿赚零用钱那几年，为怕编辑嫌童工年幼无知，不得已出下策认大三岁，成年后从未隐瞒真实年龄，今时今日非常骄傲地坐六望七，何止有相当年纪，简直时日无多呀。其次，上半句的逻辑亦很有问题，“懂得欣赏”古老十八代的歌曲，与聆听者年岁其实并无直接关系，这在西方文明社会尤其是毋庸辩论的议题，世世代代无止无休听Billie Holiday听Edith Piaf，难道你以为他们全是《活死人之夜》的群众演员？快餐文化遗害太恐怖了，如果大家只能即食身边新鲜出炉的东西，明年有人提起《一人婚礼》或《正义回廊》，也会获得“这么旧的电影你也懂得欣赏”的“赞美”，怎么办才好？