“以尘劳为滋养，绽放莲蕾…”

星云大师说：分享故事：一位在森林里修行的人，每天在大树下冥想、打坐。一天，他起身在林间散步，偶然走到一个莲花池畔，看到莲花正在盛开。

修行人想：“这么美的莲花，如果摘一朵放在身边，闻着芬芳，精神一定好！”他摘了莲花正要离开，听到一把声音说：“是谁？竟敢偷采我的莲花！”修行人环顾四周，什么也看不到，只好对着虚空问：“你是谁？怎么说莲花是你的呢？”那把声音说：“我是莲花池神，枉费你是修行人，偷采莲花，心里起了贪念，不知道反省，还敢问莲花是不是我的！”修行人的内心升起惭愧，对自己的贪念感到后悔。

就在这时，有一人走到池边，自言自语：“看！莲花开得多美，我该采去山下贩卖，看能不能把昨天赌博输的钱赢回来！”那人把整池的莲花摘个精光，莲叶全被践踏，池底的污泥也翻了起来。然后，他捧着一大束莲花，大笑扬长而去。

修行人期待莲花池神会现身制止，但池畔一片静默。他对着虚空问：“我只不过谦卑虔诚地采了一朵莲花，你就严厉斥责我，刚刚那个人采了所有的莲花，毁了整个莲花池，你为何一句话也不说呢？”

莲花池神说：“你本来是修行人，就像一匹白布，一点点的污点就很明显，所以我才提醒你，赶快去除污浊的地方，回复纯净。那人本就是恶棍，就像一块抹布，再脏再黑他也无所谓，我也帮不上他的忙，只能任他自已去承受恶业，所以才保持沉默。”

莲花池神接着说：“你不要埋怨，应该欢喜，你有缺点还能被人看见，看见了还愿意纠正你，表示你的布还很白，值得清洗，这是值得庆幸的事呀！”

戒行

分享一首偈：“清净戒行涤诸染，犹如莲花不着水；安住无缘广大慈，于冤亲境悉平等。”

“清净戒行涤诸染”指的是，我们在日常生活、做人处事上，若能以清净戒行自持，行止规律有节，就能净除一切烦恼杂染。如：该起床时起床，该睡觉时睡觉，该吃饭时吃饭，该运动时运动，工作时认真工作等，有了清净规律的生活，自然身体健康，心灵无忧。“犹如莲花不着水”则说明，常有人慨叹我们的世间是五浊恶世，充满罪恶不净，其实不然！如果能从自己做起，清净身口意三业，也可以像莲花出污泥而不染。因此，我们不期待所有的人都是圣贤，只求自己拥有一颗佛心，发愿行菩萨道，在浊世红尘中可以犹如莲花不着水，广度有缘众生。

种子

所谓“安住无缘广大慈，于冤亲境悉平等”，佛教里最重要的，要能无缘大慈，同体大悲。一般人的慈悲，是有分别拣择的：是我的父母、兄弟、朋友，我的同学、同事、同乡，我才愿意给他慈悲和方便，但这还不够，必须扩大到无缘的慈悲。

我们想得“清净”，不是离世避俗另觅净地，而是在烦恼中净化自己。尽管世间浊秽不已，只要我们自己是一颗清净的种子，就能以尘劳为滋养，绽放莲蕾，散播芳香。