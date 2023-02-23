“坚固自课发起精进…”

星云大师说：分享故事：刘备去世后，诸葛亮辅佐后主刘禅，整理国政。蜀汉后主建兴四年（226年），魏文帝曹丕病逝，子曹叡即位，是为魏明帝。眼见曹魏遭逢大丧，诸葛亮认为机不可失，遂于建兴五年屯兵汉中，准备北伐曹魏。

当时，后主刘禅年二十一，少不更事，资质平庸，又宠信宦官黄皓。诸葛亮担心北伐期间，后主不知长进，致使小人把持政权，故于出征前上表后主，恳切劝谏后主要广开言路、执法公正、亲贤远佞、自谋自强，不忘先帝遗诏，务以复兴汉室为己任。诸葛亮的《出师表》，一直到今天，都为人所传阅，里面的一句话“陛下亦宜自课，以咨诹善道，察纳雅言”，虽说是劝谏刘禅，也说明了自课是一种自我省察，自我内省的功夫。

融和

如何安排自课，三点参考：

一、说写作凡事都会：我们所处的多元化社会，人性的需求也随之丰富，在时代脚步的催促下，只有不断的充实自身，向多元化的方向学习，才能不被大时代淘汰，也才能满足现代人的需求。有人说：“为学有如金字塔，要能广博要能高”，因此充实多方面的能力，说写作等凡事都会，是自课应有的观念与作为。

二、你我他都能融和：吾人都是需要在“你我他”的关系中成长，所谓“若见人我关系处，一花一叶一如来”，人我关系是吾人一生必修的自课，若能做到“初见三句话、相逢一微笑、争执一回合、赞美要适当”，则你我他都能融和共处。

三、体相用一切具备：修行不仅是为了成就自己，更是为了利益众生，所谓“严土熟生”即是，因此不但要了达本性，更应发挥力用。修行就是要效法佛的风范，将自己的善性表现出来，在待人处事上，发挥佛的精神，唯有理事圆融，体相用具备，才能真正透澈善法真义。

提升

既名自课，就是以不打扰别人为重要。自课无论是修行、人际、说写乃至道理现象都应具备，融会贯通，如此才能提升吾人内心的涵养，养成自动自发的学习精神。只要用心、踏实，在自课中便能享受到个中的乐趣及味道。

一般人都是因自觉而成长，因自满而坠落；能够自课，并抱持自我反省的心理，是道德人心的第一课，也是人格升华的阶梯。