“我们现在的所做所行，一定会影响未来…”

星云大师说：分享故事：为了提供世人一个思考过去、当下及未来的新视角，荷兰摄影师罗布鲁克不惜冒着风险在全欧洲探索各地废弃地点，以镜头重现曾经辉煌，却被遗忘的美丽建筑。他说：“这些是许多社区过去的痕迹，如果我们追随它们，我们或许可以看到每个人来自哪里，也许还能看到我们将要往哪里去。”

十几年来，罗布鲁克走遍欧洲大陆，探索到许多鲜为人知的废弃遗址，包含意大利、德国及法国等，他会为每个国家献上几个系列照片，例如：从古老的苏联发电站到腐朽的意大利教堂，甚至是2020年震撼整个黎巴嫩的炸弹爆炸点附近的废弃房屋。

除了走访曾登上历史舞台的建筑，他也会探索默默无名的废墟，它可能曾是社区中一个重要的避难所、一个家庭的安乐窝，或同事们一起共事的工作场所。然而，这些保留下来的遗迹，向人们讲述前居住者的生活足迹，同时告诉人们今天所处的地点也是无常的。

执着

究竟过去重要？现在重要？还是未来重要？过去的即使再如何辉煌、美满，也终究是过去了，追忆又有何用呢？分享故事：妇人的独子长到十二岁，却生病逝世了。妇人想不开，到处找人哭诉，后来找到了佛陀，希望佛陀能让他的儿子复活。佛陀要他去向没有死过人的家里要一枝吉祥草，就可以救回他的儿子。妇人找了数日，找不到一户人家从来没有死过人的，当然也就没有这一枝吉祥草。

由此可知，无常是人生的实相！一直执着万物不死，这就是没有认清世间无常的实相；一直想要拥有过去，这就是执着。须知“过去”可以衍生成“现在”；“现在”又将发展成“未来”；“未来”又会接上“过去”，于是就形成了所谓的“三世”轮回。

净化

经上有句话说：“欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生作者是”，其实过去的也未尝过去，它影响到我们的现在；现在的时光虽不停留，它却领导着我们走向未来；未来还有未来，生生世世就这么轮转不休。

对于过去的行为，可以作为反省，也可以自我检讨，表示吾人从中吸取经验，改进未来。所以重要的是，要策励自己向前、向上、向善、向真。

吾人的祖先过去有贡献于社会者，我们现在也要替它发扬光大；吾人的祖先过去有损于社会、亲友者，我们现在要替他加以补救，把一系列的生命，从过去、现在到未来，都加以净化、善化、美化。

我们现在的所做所行，一定会影响未来，甚至影响到子孙；要替子孙着想，积聚德行，积聚因缘，留给子孙，这是让自我生命的延长。重要的还有，我们对过去不要执着，对现在不要留恋，对未来更不要幻想；所谓人生，就是当下的尽职尽分。