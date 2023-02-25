“我们只是时间的过客…”

星云大师说：分享信息：佛陀曾这样教导比丘们：“有五件事，所有的人，包括女人、男人、在家或出家，都应当时常拿来自我警惕：一、我会变老；我不能免于变老；二、我会生病；我不能免于生病；三、我会死亡；我不能免于死亡；四、我所拥有的一切，都有离我而去的时候，以及五、我所做过的恶业，终究是会由我来承担。

佛陀说：“这样，可以警惕以年轻力壮、没病痛、能活着、能拥有、心存侥幸作恶而自豪的人，免除他们的沉迷与行恶，引导他们走向善道。”

一如

对待生活，我们当然要积极向上向善，关于人生的生死、苦乐、贫富和空有，我们就都要有“一如”的想法，四点分享：

一、视生死一如：生死，应视为观念的转变。过去有位母亲想要寻死，老和尚告诉她：“既然你生命不要了，就把它奉献给社会吧！”她若有所悟，从此在服务的义工生活里，获得欢喜，也获得重生。生死是什么？如薪尽火传、如蝉脱壳，此死彼生，生未尝生，死未尝死；视生死一如，就能超越限制，超越轮迴。

二、视苦乐一味：苦乐其实是同体的，我们能将苦乐调为一味，认知苦是一种奋斗、一种增上、一种成果，也就能“处苦境不觉得苦，处乐境也不以为乐”，超越感受，体会中道的生活。

三、视贫富一念：人生的幸福快乐，贫富不是绝对的条件，也不是判定人格尊严的标准；有人粗茶淡饭不改其乐，有人富甲一方，仍然忧愁烦恼。如果心里拥有满足、欢喜、豁达、缘份，即使身无立锥之地，也可以超越贫富，享有三千大千世界。

四、视空有一体：大部分的人视空和有为截然不同的境界，有的，就不是空，空的，绝对不可能有，用二分法把空、有的关系一刀两断。事实上，空、有是一体两面，好比手心和手背都是肉，又好比孪生兄弟，两者相需相求、相生相成。如同杯子空了，可以装水；口袋空了，可以置物。认识空有一体，可以发挥无限。

超越

世间人为了生死，悲喜交替；为了贫富，斤斤计较；为了有无，惶惶不安。一天当中，忽悲忽喜，忽苦忽乐，好像热锅上的蚂蚁，失去了方向。在这一个纷乱的世间，我们要明白，重要的，就是把我们这一世做好，其它的，无所谓失去，而只是经过而已；亦无所谓得到，那只是体验罢了。

眼前的，我们都应该好好珍惜；过去的，我们要坦然面对。而该来的，我们要学习欣然接受。我们能超越对待，就是所谓的“犹如木人看花鸟，何妨万物假围绕？”面对纷扰生活，面对万花世界，内心不会动摇，这就能超越。