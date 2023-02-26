“真理的财富才能发挥精神的成就…”

星云大师说：分享故事：英国男子高夫和妻子喜中1200万的彩票头奖。然而，这笔横财却成了他衰败的开始，他现在一文不值，身边没有家人和朋友，还得寄居在侄子家里。

原来，自从高夫中了大奖后，就开始挥霍无度。因为口袋里永远都有钱，他是吃喝嫖赌样样俱全，结果是妻子先跟他离婚，后来劝他的朋友也离他远去。他还遇到一个大骗子，将他大部分的钱骗得一干二净。更糟的是，他又因为被骗钱而酗酒成瘾，每天喝得不省人事。

高夫后来鼓起勇气戒酒，并打算重新做人。他在接受记者访问时说，如果时间能倒流，他宁愿不中大奖，因为当时钱不多但日子也过得写意，还有幸福感。他奉劝世人不要太看重钱财，要知道自己真正的幸福是什么。

在美国也有类似的例子，一个男子中了3000万美元的彩票，可在一年半后，却在自己的豪宅浴缸里自杀了！他在被救后这么说道：“我的钱太多了，虽然一开始时感到很幸福，但过了一段时间，每天都要面对空虚和寂寞。所有和我接触的人，都是冲着钱来的，连我的家人也一样，我每天都很害怕，我也根本不知道要如何面对这些，一天一天过去后，我只想要逃避…”

共有

人都希望发财，但是有了世间的财富，更要有真理的财宝。我们要明白，世间的财富只要能解决物质生活就可以了，而真理的财富才能发挥精神的成就。为什么呢？因为世间财有用尽的时候，真理财却取之不尽，用之不完。例如，你有几亿家产，但是财富乃五家共有，顷刻之间，再多的财富都不是我的。但是真理的财富，不管世事如何变迁，不管走到哪里，只要我有慈悲，我有般若，我有忍耐，我有自在，这些真理的财富都属于我所有。

当然，如果我们现在身上有很多钱，又要如何？就要把它变为善财、共财，能公之于大众，成为共有的财富，也让它培养未来的功德财富，成为永世的财富，这才是正确的金钱观。

七财

人世间，为何非要求横财不可呢？我们要追求的七种财富应该是：一、健康的身体；二、慈悲的心肠；三、智能的头脑；四、勤俭的美德；五、宽广的胸怀；六、内心的智能，以及七、世间的因缘。

改变一下想法：我们希望拥有财富， 不是想要消费物品， 而是想得到慈悲气质； 我们希望拥有财富， 不是想买巨厦豪宅， 而是想买到平安居家。 我们希望拥有财富， 不是想买高官厚禄， 而是想广结善缘。我们希望拥有财富，不是用来滋养色身，而是长养家人慧命。

财富不能真正买来幸福感，世上也不会有无缘无故的福与祸，关键就在于我们如何在财富面前运用智慧。