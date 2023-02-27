“恶念生烦恼生，而至步步堕落…”

星云大师说：分享故事：佛陀在世时，从小国到大国，将智慧传达给世人，期待人人能够打开无明的心门，展现智慧之光。当时有位国王，觉得领土愈大，就表示自己的权力愈充足，因此不断侵占别人的国土。

一次，佛陀游化到这个国家。国王听到佛陀所到之处皆受到当地人民的敬重、供养，心里就想：这群人不事生产，浩浩荡荡地到每户人家托钵，岂不是加重国家的负担？因此不允许他们进城。

为了不让比丘们进城，国王还带领群臣出城阻拦。此时忽然狂风大作，尘沙飞扬，大家不得不闭上眼睛。一阵狂风过后，太阳出来，天空一片明朗。而国王一直等到日将西下，始终没看到佛陀，因此就收兵回城。谁知，原来佛陀和比丘们早在风沙大作时进城， 家家户户看到佛陀来临，内心都很欢喜地供养。

当国王回到城里，看到人民把佛陀和比丘的钵盛满了食物，把丰盛的供品顶在头上…民众是那么地敬重，国王内心感到震撼，也感受到安详与喜悦。国王心想：“原来我的人民是这么富有，原来人人都这么善良，充满安详和快乐。”

国王从政以来，每天都为了想扩张国土而烦恼不安，当他看到佛陀安详的举动，便静下心来思考：“从前都是和大国比较，当然样样不足，但是回头和弱小贫穷的国家相比，我应该要满足！”因此他生起忏悔、惭愧的心，后来也请佛陀到王宫受供。

摄持

有时为了一件事不如我意，我们就起了嗔恨心；很多人奢求发财、口腹多欲就起了贪念；一念妄想执着，就起了谄曲愚痴的心。贪、嗔、痴的心念一起，便感召地狱、饿鬼、畜生三恶道的心相，一经表现出来，当然就造就了种种不如法的行为。

为何如此？因为我们的一颗心，就具有佛、菩萨、地狱、饿鬼等十法界的境界。看守好我们的六根，不让身口意三业有造恶妄动的机会，是很重要的。 就如《华严经》所说：“心、佛、众生，三无差别。”说明了一个人要成圣、成凡，关键就在于我们能否好好运用我们的六根，时时摄持正念，与正道相应。

本性

多年来，我（指星云大师）观察纷纭世事，研析始末究竟，时时觉得人生数十寒暑中的成败得失、缘起缘灭，都与我们的一念之间有着密切的关系。回首前程，自觉一生当中有许多事情，也都是取决于一念之间。

人与人之间观念不同，如以瞋恨心来沟通，容易惹出是非，若是能心平气和地沟通，自然能消除是非。恶念生烦恼就生，而至步步堕落；善念起，就朝向美善、光明的大道前行，必然快乐无比。

心中能时时生起一念，要待人慈悲，要有为人服务的心，这时本性之光朗照晴空，就等于是佛、菩萨的世界。