96.3好FM和人力部联合呈献的广播剧《幸福快递》正在热播当中，你开始追剧了吗？好FM的听众最近都追得挺开心的，而且他们都很“入戏”。所以现在他们发短信或者是语音留言都会叫我“宋可乐”。宋可乐是一个很勇敢、很热血的女人，年轻时勇敢为爱，后来因各种原因无法跟对方继续生活而决定自己带着女儿过日子。为了能有灵活的工作时间，她当上送餐员。

《幸福快递》通过诙谐、轻松的剧情牵引出平台工作人员的生活面貌。其实策划这个广播剧，我特别有感触。首先，我本身偶尔会点外卖，搭私召车，安排递送服务，另外，我也有朋友当送餐员。一名好友两年前在冠病疫情期间当了挺长一段时间的送餐员，他每天在某个特定的区域等待“接单”，送得快就能继续接下一个单。他解释说，因为这样，所以送餐员一般很赶时间，而且他们都尽量保持“good service”（良好服务），因获得好评还有奖励金可得。

记得那段日子朋友每天很早就开始工作，目标是多送一些餐，这样就能有多些收入。他说，勤奋点收入还是挺稳定的，而且在平台上，若保持“不拒绝”任务，也会有奖励。唯一担心的是“脚停口停”，在路上冲冲冲，还是要面对一些公路挑战的，尤其是碰上高温或大雨，就会让工作更难做。有什么状况也是自己得承担。