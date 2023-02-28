“欺骗，是不会有好结果的…”

星云大师说：最初办孤儿院时，我们是需要一些孤儿院童。当时有一个男士跟我说起，在北部有五个小孩，身世如何凄凉、生活怎么困难…最后他说：“我是来做好事的，但是没有多余的路费，无法将他们带来，这样吧！你们出个路费，让我把他们带来。”

多少路费呢？那时候火车票很便宜，只需花个五十块钱（新台币）就能买到一张半票。我明知道可能会被骗，但是办理孤儿院也确实需要小孩，总不能说你先把小孩带过来，我再买票，况且骗也不过三百块钱，就想：算了吧，钱给他了！万一我不肯出这三百块钱，平白失去了这五个孤苦小孩的领养机会，我也于心不忍。为了这一点点慈悲心，还是让他骗吧。于是我就拿了三百块钱给他，但是这个人从此一去无回。

过了几天，我到宜兰去，有人谈到了这件事，说：“师父！有位男士说要把五个小孩送到佛光山，我们还给了他三百块钱路费。那五个小孩，你见到了吗？”我一听，哎呀！同一个骗子的手法，他知道我和这两个地方的因缘关系，就耍个花样诈骗。

混淆

事实上，行骗他人的行为是很可怜的，即使你骗了别人的东西，最终也不会属于自己所有，唯有靠勤劳去赚取，才是真正属于自己的财富。

骗人，是犯罪的行为，总会被揭穿，夜路走多了，总有一天也会遇到鬼。各种各样的诈骗行为，骗子骗得了一时，骗不了一世；骗得了别人，骗不了自己；骗得了世人，骗不了良知；骗得了法律，最终也骗不了因果，还是要接受审判的。

然而，一种现象也值得关注：社会上一些人士竟然还认为骗子的骗术“高明”，这就是混淆是非，搞不清楚对错，这样下去，社会的善恶标准就难有准绳，对下一代的影响不可谓不大。

防御

世间上很多人都被骗过。为什么呢？当然，一来是由于社会道德不健全，二来主要的还是基于受骗者的贪心，才会给人欺骗的机会，就等于鱼儿因为贪食，才会上钩。所以，假如自己不贪，就不会给别人骗了。

社会上的各种骗术，我们都要通过媒体了解多一些，尤其是如何防范，生活上，特别是钱财往来方面，对于不认识、或者自称认识已久却多年未见的人，尽管他们说得天花乱坠，如幻如化，我们也要谨慎小心为好。

大家都应该齐心打造一个诚信为本的社会，然而现实环境并不完美，我们能做的，就是做好一切防御诈骗，也要把有关的知识与家人和朋友分享，大家形成一个有效的“防诈骗”保护网。另外也要奉劝骗子，再好的西洋镜，迟早也会给人拆穿的。所谓“菩萨畏因，众生畏果”，欺骗，是不会有好结果的啊！