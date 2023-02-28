王嬿青：古堡里的法国才子

艺术与文学推波助澜，让旅行的目的地诱发出很多特别的况味，由古思今，充满了深刻的体验和领悟。

法意边境的芒通我到过一次，领略过天才阿根廷法餐大师活色生香的厨艺。来去匆匆地只见到夕阳和蜿蜒山路。

早春2月又到芒通，正好赶上他们每年2月举行的柠檬节，原来历史上芒通因为比其他法国蔚蓝海岸地区气温略高，盛产柠檬，所以他们每年“柠檬节”声势浩大，有主题展览，有花车巡游，有市集交易，与尼斯嘉年华会交相辉映，衔接冬天与春天，让明媚更明媚！

而这次到芒通，却有另一个收获，无意间参观了在芒通海岸线17世纪的堡垒，目前是尚·考克多博物馆。

尚·考克多（1889-1963）可谓文艺超人，他是诗人、小说家，又是画家、演员、编剧和电影导演。他一生留下27本诗集、17部剧本、17部散文集、7部长篇小说，参与制作了几十部电影，绘画作品更难以计数……他多才多艺又富有创新精神，他的剧作，更展现出不同寻常的巨大魅力。他的才华和创作几乎涉及了那个时代所有的现代艺术，惊人的创作能力令他获得世界性的声誉。

考克多在晚年的时候非常喜欢芒通，他为芒通市政府设计装饰了婚礼仪式厅，画壁画，安装马赛克。作为回报，芒通市政府把摩纳哥王子建造的一座17世纪的临海堡垒赠送给考克多。许多蔚蓝海岸的城市都很精致不大，旧城的景点半天可以走完，考克多的美术馆巧妙精致地镶嵌在法意边境的海岸线上。

1950年考克多亲手将这座堡垒要塞改装成美术馆，他在这里用海滩的卵石创作马赛克拼成的怪物的火舌，用彩色蜡笔勾画恋人系列画，还展示了《诗人的血》《美女与野兽》等电影剧本以及他为小说所做的绘画、陶艺作品等。在20世纪的现代主义和先锋艺术史中，几乎每个领域都绕不开这位身形瘦高、举止优雅的法国人的影子，他是20世纪法国最重要的诗人之一，超现实主义艺术的先驱，像这样多才多艺，对文化艺术界影响深远的诗人艺术家恐怕不多。

“普罗旺斯”，听着就让人莫名其妙地兴奋。浪漫紫色的薰衣草，热烈明艳的向日葵，喝不完的红酒，晒不尽的阳光，当然还有那么多那么多画家笔下的法南风景线。

旅行，到底要去哪里，有时为了追寻美，艺术作品会成为我们行进的方向。如果不是莎士比亚和简奥斯汀，我们恐怕很难得去欣赏英国的乡村；如果不是莫奈的《睡莲》，我们应该不会在造访枫丹白露后又特意转道吉维尼去看看那里美不胜收的池塘，再回到巴黎橘园美术馆静静欣赏印象派巨作；因为伍迪艾伦的电影《午夜巴黎》，一个个脑力激荡的酒吧成为你探寻巴黎小巷深处的动力，让你在午夜街头也想巧遇四轮马车寻找海明威的踪迹；因为乔治桑和缪塞的恋情和伟大文学，威尼斯的丹尼尔斯酒店渲染了浓郁的文学色彩，游客如织。

艺术家和作家有时真是风景最好的代言人，这句话似乎有点夸张，但想想，的确是有了惠斯勒才真正让人看见伦敦的雾；有了梵高才看见了普罗旺斯的橄榄树和丝柏。艺术与文学推波助澜，让旅行的目的地诱发出很多特别的况味，由古思今，充满了深刻的体验和领悟。

许多当年的艺术家都是考克多的好友。他是先锋派艺术时尚引领者，也是当时巴黎波希米亚艺术圈的活跃者，与作家普鲁斯特、安德烈·纪德、作曲家斯特拉文斯基和画家毕加索、莫迪利阿尼以及香奈尔等，都过从甚密，并彼此影响。多产的考克多也为他的艺术家朋友画了许多肖像、素描，用电影邀请他们合作。

有意思的是，中国的文坛巨匠鲁迅先生，曾在1928年的一期《朝花》周刊上，发表过他翻译的尚·考克多的杂文《雄鸡和杂馔》。鲁迅并且在序文中向中国读者简单介绍了考克多：“一个现代的法国人，也能作画，也能作文，自然又是很懂音乐的罢了。”也许，这是考克多第一次出现在中国国内文化界吧。

离开芒通去马丁角，去尼斯，去戛纳，发现考克多无处不在，他设计的教堂故事精巧，绘画迷人，想着回去看书看电影，下次再来！