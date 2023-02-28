何华：吉田修一的《国宝》

我喜欢读日本小说，樋口一叶、夏目漱石、志贺直哉、谷崎润一郎、川端康成、三岛由纪夫，都是“我的菜”。然而，像日本电影一样，日本文学也在衰退，当代日本作家我关注得很少，看得较多的就是：吉田修一和东野圭吾。东野圭吾现在已经不看了（当初多么迷他的《恶意》和《白夜行》等），但吉田修一还继续看。从《热带鱼》开始，《最后的儿子》《同栖生活》《公园生活》《恶人》《怒》……一本一本看到《国宝》。

记得十多年前第一次看了吉田修一的《热带鱼》，即刻“盯”上他，他把纯文学和流行元素完美结合，比村上春树高明。小说《怒》，男主角优马在末班电车上用耳机听阿黛尔，看到这里我脑海里立马跳出“Someone Like You”这首歌。后来《怒》改编成同名电影，妻夫木聪演优马，小说里的优马形象，一下子明确了——就是妻夫木聪。

《国宝》是吉田修一2018年完成的长篇，上下两册，2020年有了中译本。《国宝》写歌舞伎题材，主人公喜久雄出身黑道家庭，自小就有表演歌舞伎的天赋。父亲被杀后，家道衰落，他被送到大阪歌舞伎演员第二代花井半二郎家寄住。喜久雄和花井半二郎的独子俊介一对璧人，一起学艺，两人都学“女形”（歌舞伎女角），彼此友好且又竞争。