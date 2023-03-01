“忍耐的力量可以摧伏世间一切恶法…”

星云大师说：佛陀时代有一个婆罗门（印度教种姓制度的祭司），因为亲友跟随佛陀出家，使他怒不可抑，于是怒气沖沖地冲进王舍城的竹林精舍，恶口嗔骂佛陀以妖术诳惑世人。对于婆罗门的恶骂，佛陀先是沉默不语。静静听完婆罗门的恶言羞辱后，佛陀才沉静地开口道：“你如果带着礼物去拜访朋友，但是朋友坚持不收你带来的礼物，那时候你要如何呢？”

婆罗门回答：“要是朋友坚持不收下礼物的话，我只好再带回家。”佛陀又说道：“今天你在我面前说的那些话，我不接受，那些嗔怨恶口的语言就再归你所有。”

胸怀

佛经上说：“忍辱大力能摧烦恼”，六祖惠能大师也颂扬“忍则众恶无喧”；忍耐的力量可以摧伏世间一切恶法，不仅是修行者的功课，也是生活必要的修养。

佛陀在《佛遗教经》称许：“能行忍者，方可名为有力大人。”忍辱，是以慈悲的胸怀待人，以智慧的力量处事。忍辱，并非一味的压抑，更不是懦弱退缩，而是给别人也给自己留余地，是养深积厚、积集福德、勇猛担当，不是争一时之气，而是争千秋大业。

可以说，忍辱是成功立业、为人处事的不二法门。所以古德先贤也不时劝勉：退后的世界，海阔天空！能在顺逆境界中安忍不动，安心不乱，凡事用体谅与包容心对待，会有意想不到的自在风光。

为力

有人会问：“忍，不是需要自己极力地抑制，是一种用力的表现吗？其实，要用力去忍的忍，不会长久的。对于无端来的羞辱，我们可以三招应对：一、先忍之于口，不在语言上和人计较；二、再忍之于面，脸上不要出现不悦的表情；三、后忍之于心，以慈悲心、平等心包容怨恨、差别。所以，忍辱者能增长其力，养成平等互融的心境。

忍辱是一种阴德，可以增长福报。《大集经‧月藏分》记载，忍为世间最，忍是安乐道…忍得人乐观，忍能得妙好，忍能息诸苦，忍得寿命长，忍能息诸怨，不害于众生，忍能离偷盗，忍能舍婬欲，忍能止妄语，两舌绮恶言，忍能除贪嗔，及离邪见意，忍力成施戒等等。

忍辱不只可以培养世人的品格，佛教也认为，那也是成佛的重要法门。我们能在生活中以忍为力，就必有一般成就。