2023年1月14日至2月12日的短短一个月内，阿福一共帮我安排了三场新书发布会的讲座。第一场讲座是在2022年12月21日我回新前就已经定下的，之所以把日期排得比较靠后的一月中，主要是担心“空荡荡”的大学突然临时堆过来满满的事儿，那我平安夜前的归期可就不“平安”了。

因为西北一场要命的火灾和东南近百所大学不要命的学生情绪，C国中央决定提早一个多月让所有大学生都各自回家上网课，连期末考试也改到网上进行或寒假后才返校“补考”，算是避免了重演1989年天安门“事变”的“人祸”吧？然后，就是坚持了三年的清零政策一夜之间贸贸然“躺平”，导致大城小市远乡近村处处“阳”光耀眼！说我是从“羊”群中突破重围上的飞机回到寡民小国，那可一点都不嫌夸张。

1月14日的一周前，阿福约我到卓尔书店勘察演讲场地，并和书店负责人正式会面。其实那处场地我在Y教授的FB上已经见识过很多回了，知道NTU曾在那里办过几场诗会和导读讲座，算是个成熟的活动场所了。正因如此，当时才没曾想要检测电脑的音响，结果1月14日发布会的最大纰漏竟就出在音响上。阿福设计的宣传海报说：“有故事的人，有故事的歌”是一场新书发布“说唱”会，我只好硬着头皮准备了十几首歌和五十几页的PPT，说说唱唱一个半小时应该不是个问题吧？