“身口意的行为，无论善恶，都会产生力量…”

星云大师说：1856年到1863年，现代遗传学的创始人、奥地利人孟德尔（Gregor Mendel）以豌豆进行研究，他发现生物身上的特征，是由遗传因子所决定，而这个遗传因子就是现代所说的基因（gene）。基因位于细胞核内的染色体中，是决定生物性状的基本单位。

例如：人类体型的高矮胖瘦、智商的优劣高低；植物外观的不同花色、生长的抗病机制；动物奔跑的速度快慢、环境适应的能力强弱，都与基因有着密切关系。此外，亲代透过基因遗传，将身上的特征传给下一代，这也说明了亲子之间，为什么会长得相像的原因。

过去几十年来，世界各国的科学家，更致力于人类“基因图谱”的建立，希望找出人体所有的基因，并列为图谱，以帮助癌症、先天性疾病等患者，针对有缺陷的基因，加以治疗，期使患者恢复健康。然而，人体内至少含有三万个以上的基因，且每个基因含带有几千至几万个碱基对，非常复杂。因此，科学家想要借由解读基因，来探索生命的奥秘，仍有一段很长的研究之路要走。

招感

业，就是我们在生活中身、口、意所造作的各种行为。业的类别依性质区分有：善业、恶业、无记业。此外，招感三界五趣的总报者，称为“引业”，而令此总报体的种种差别得到圆满决定的，称为“满业”。又表现在外，能示予他人，称为“表业”，持续潜隐于内的业果力量，无法表示于外，令他了知，称为“无表业”。

所以，简单来说，各人所造的善恶诸业，往后必招感相应的苦乐果报。当招感果报的受果、受时俱定，称为“定业”；反之，受果、受时俱不定，暂不受报，称为“不定业”。

果报

我们身、口、意的行为，无论善恶，都会产生一股力量，驱使我们去造作新的行为，新的行为又会产生新的力量。如此，行为生力量，力量又生行为，辗转相生，形成了循环式的业力推动圈。而这些善恶业力，平时就如种子般埋藏在我们的第八识——阿赖耶识中，一旦种子遇缘，便起现行，果报分明。 经上有句话说：“假使百千劫，所作业不亡；因缘会遇时，果报还自受”，善恶业的因缘成熟，一切还得自作自受，这是业力招感果报不变的定律。

生命密码是什么？这个问题，若以体、相、用三者来区分回答，生命密码的“体”，是科学所说的“基因”，佛法所指的“业力”，而基因好似业力。基因理论促进生命科学的发展，对地球生命的起源、生命型态的演化、细胞发育分化的过程、疾病发生的研究，提供了很好的参考资料，且现代科学家也成功的繁殖了基因复制牛、基因复制羊。

虽然如此，但科学人工的复制，也仅限于复制动物外在的有机形体，对于内在的精神世界和心灵能量，依旧无法复制。且以佛教观点来看，复制牛、复制羊的基因，也都是由业力润生而成，所以生命仍要用生命才能复制，一切都离不开因果。

尽管科学日新月异，还是无法发明生命，因为生命是因缘和合，生命是业力维系。业力犹如念珠的线，把我们的生命从过去到现在、从现在到未来，生生世世串连在一起。所以，为何正信宗教都在教导人趋善除恶，就是希望让人脱离恶报啊！