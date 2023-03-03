“让生者不再难过…”

妙光法师（大师的首席英文翻译）文章摘录分享：第一次跟着师父（星云大师）出国担任翻译，是在2001年。当时师父要到美国911世贸大楼灾难现场举行祈福洒净法会，现场气氛非常低迷。法会开始前，师父先跟我们说明法会程式，说明完毕后，师父转头对我说：“等一下我怎么讲，你就怎么译。”我心想，当然是这样，但又有点疑惑为什么师父要强调这句话？

法会开始时，我看到旁边近百位警察和保安都插着手，一副不置可否的样子。但是当恭读祈愿文时，原本前一段是：慈悲伟大的佛陀，可师父竟然说：“慈悲伟大的阿拉、耶稣、上帝、默罕默德、还有佛陀。”

当下我愣住了，师父看我没翻译，转过头对我说：“不是跟你说好，我怎么讲，你就怎么翻译吗？”我马上惊醒，把师父刚说的用英语说一遍，我发现周围的人都把插腰的手放下来，有的还稍为往前靠拢。师父的第二句话就说：“请您保佑您的子民，让他们在您的天堂，在您的净土都能够安息，让亡者不再恐惧，让生者不再难过。”有人听了第二段翻译，开始掉眼泪。

法会结束后，有的人就合掌对师父说：“我们不是佛教徒，你愿不愿意保佑我？”师父二话不说就跟他们洒净，还加了一句话：God Bless You。

当时我感到震惊又困惑，心想：“我们佛教徒，为什么要用别的宗教方式去安慰别人？”师父说：“你不要以为我们出来一定要弘扬佛法，佛教在这种场合不能给予他们感受到幸福与安乐，那我们的祈福等于没有祈福。”可见师父无私、平等的精神，只要信奉的教主能够给予安定，就是最好的信仰。

价值

华人对于信仰宗教，大部分是建立在祈求保佑上；然而，真正的信仰是要建立在无我、不着相的慈悲上，要具备正见、诚信、不邪见的思想，要有为人奉献而不为己求的宗教情操。

常听到有人说，只要心好就好了，何必要信仰宗教？既然心好，为什么不信宗教呢？也有人说不信宗教，没有信仰，他以没有信仰为荣。事实上，一旦他的人生遇到重大的苦难，例如经商失败、感情不顺、人生失意，或是为病苦所折磨时，很自然的就会想要找一个宗教来依靠。尤其家中有人往生，也会想找个法师来诵经。所以人只要有生死问题，就离不开宗教。

其实，在佛教里，诸佛菩萨你信不信不重要。你信他，他也不多长一块肉；不过你自己如果没有信心，那就可惜了！自己没有信心就表示我不能、不会、不懂…假如你有信心，就能做很多的善事；假如你有信心，就有力量可以助人；假如你有信心，就会有智慧去分别善恶；你有信心，你能、你会、你可以，人生不是很有价值吗？所以，正信宗教如果能带出最好的自己，何乐而不为呢？

追求

信仰如海洋，我们能把心胸开阔如海洋，不好吗？信仰如山中的宝藏，我们心内所谓的智慧、忏悔、仁义的美德，我们能说不信仰吗？所以不管我们是什么人，我们都必须承认，我们也有信仰！我们有了信仰，才有完整的生命；我们有了信仰，才有自我的灵魂。信仰才是我们追求的目标，有了信仰，就能扩大自己；有了信仰，才能成就自己的未来。