回到上海，奇怪的是疫情好像没在这里发生过，一切皆烟消云散，不留痕迹，那么的不可思议。那让人匪夷所思的2022年，突然间就过去了，就像是发了一场噩梦而已。没人愿意再提起，大家都拼命地往前冲。历史本就伤痕累累，学会不回头看，是件好事。但不知是不是疫情的后遗症，还是周围环境的动荡，或是刚好人生走到一个阶段，身边好多朋友都开始有各种变化，似乎都想换一种活法。

好多人选择离开了。我在新加坡遇到好多移民过来的校友，听了他们许多可怕的黑暗经历，现实比电视剧狂飙还黑暗和无奈。所以他们想换个环境，换一种活法。但从一个浩瀚海洋漂游到一个风平浪静的小池塘里，他们能呆多久？一个从东到西50公里，两小时内可以到达任何一个地点，对他们来说太小太无聊了。他们自嘲：有钱有闲，灵魂却无处安放。很多人也选择坚守，相信黑暗终会过去，明天依旧美好。许多咬紧牙关撑着的企业，不得不转型寻求生路。老板拉下脸皮，到处求人求机会，以前不想做的生意，现在为了生存，必须为五斗米折腰。我的一个发展商朋友转型做代建，他说能活下来已经是很幸运了。企业熬不下去倒闭的不计其数。放下面子，放下身段，重新发出简历找工作的也大有人在。创业失败的概率本来就远远大于成功的概率，偏偏又碰上了连夜雨，人生真的不仅需要实力，更需要有运气。一个朋友把一生的积蓄都赌进创业，快步入中年时得重新来过，我都不敢问他后不后悔。年轻时为自己的梦想赌过一把，应该不会后悔吧？他们渐渐远离老朋友，需要悄悄的重新整顿，重新出发。