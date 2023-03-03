最近，我在追看一部中国的热剧《狂飙》，其实我已经很久没有看电视剧了，我开始看这部剧，是因为最近一直看到戏里饰演反派的第二男主角张颂文新闻，他因为这部戏爆红，饰演的角色“高启强”也大火起来。

张颂文原先没什么名气，在影视行业里浮沉二十多年，还是演一些小角色，如今一跃成为当红炸子鸡。流传最广的故事就是他刚毕业的两年时间内，见了五百多个剧组，却没有一部戏找他演。我对这名演员的经历产生兴趣，知道张颂文是广东人，跟我一样，再来发觉他谈吐诚恳、温暖，对他产生了好感。

《狂飙》是一部反贪腐反黑剧，此类剧的反派角色很多都是只有一个“坏”字，无论从选角到故事内容就让观众先入为主，对这类角色一开始就讨厌，再让正派的角色抽丝剥茧，最终把坏人绳之以法，为观众解气。

《狂飙》却一反常态地把高启强这名反派的艰辛、挣扎，如何一步步成为当地黑势力大佬的过程展现出来，他当初是一个在菜市场卖鱼的小贩，受到市场管理员的欺凌却忍气吞声，对弟弟和妹妹无私的爱和保护，为街坊出头，这些赢尽人心的桥段都赋予在反派的身上，让他变成了一个充满人情味，更贴近生活，真实的人物。

人无完人，再坏的人，也会有好的地方，这样的故事剧本突破了以往对坏人的单面刻画，更加真实，再加上张颂文的真情生动的演绎，让高启强这个角色，这部戏成为一种现象，也让《狂飙》成为反贪腐类型戏的天花板级别作品。

为《黑天使》反派加细节

我去年在《黑天使》演了一个反派角色，并被提名今年“红星大奖”最佳男主角，这是我第二次饰演反派角色，其实如果剧本有空间建立反派角色，让观众更加理解反派是如何成为反派的话，反派角色会比正派角色，哪怕是主角更有发挥空间，更会让观众记住。

很多精彩的正邪对抗的戏都是反派角色极为难搞，极为厉害，观众才会为主角担心，而且反派还有软肋，使得他更有层次，展现人性的复杂，还能营造时正时邪的危险，琢磨不透的感觉。我饰演《黑天使》的反派，就加入很多的细节，让这个人物看起来更加神秘，深不可测并拥有力量，更加多层次。

其中一场戏是我与惠玉姐在河边的戏。剧本原本是我以为自己跟阿姐的角色破冰，渐渐接近，我开始为她作出前无先例的改变。那场戏是我发现对方始终因为我有反社会人格，而怀疑我是杀她老公的凶手。剧本原本设计在我知道后，失望伤心地转身离开。我跟导演商量后决定略作改动，当我知道她始终怀疑我之后，扇了自己两个大巴掌，默默地独白：“无论你做什么，她是不会相信你的。”接着转头就走，一来更符合反社会人格者极度自私的特点，二来增加角色的内心对话，层次更多。

跟导演、对手一起不断地丰富角色，是拍摄过程中最享受的部分，听说《狂飙》这部戏也是如此，演员加了很多的细节，让内容更饱满接地气，但这部戏导演给反派增加了如此多的空间，是前所未有的，刚好也遇到一个非常好的演员，因此给了观众一个很大的惊喜。

一个巴掌拍不响，成功的角色绝不是靠一个好演员就能成就的，一部成功的戏也绝不是创作者与平台不冒险就能制作出来的。而大部分的人都会在看到别人的成功后，开始复制。