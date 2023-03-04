“我们面对世事，要建立六种观念…”

星云大师说：以前，有一个最得疼爱的公主，从早到晚跟随在国王身边。有一天，下了场雨，淌着水的地面，漂着水泡，公主看见水泡，心里欢喜，他对国王说：“我要用水泡，作成头上戴的花环。”国王说：“水泡不能用手抓住，怎么能拿来做花环？”公主说：“如果没有水泡做成的花环，我就绝食自杀。”

国王听了女儿的话，赶快召集能工巧匠，对他们说：“你们手艺精巧，没有做不到的事。你们赶快用水泡为公主做花环。要是做不成，就杀了你们！”工匠们惶恐又无奈地说：“水泡真是没有办法做花环。”

就在国王要处死这些工匠时，一个老工匠走出来，上前稟告国王：“我能用水泡给公主做花环。”那个老匠人对公主说：“我不懂水泡的好坏，请公主取来自己喜欢的水泡，好让我替你做花环。”公主答应了。但是，公主的手一碰触，水泡就破灭了，一天下来，一个水泡都捞不到。公主理解了水泡是因缘和合而成的幻象。

如梦

《金刚经》的四句偈和这个故事，提醒我们面对世事要建立六种观念：一、如梦观：世间法如梦，一切都会过去，如梦醒时一点痕迹都没有；二、如幻观：有为法是幻化不真的，业果、轮迴生死是幻化的，好像舞台上的戏剧，有父母、兄弟、亲戚、眷属，顷刻一声锣鼓歇，都没有那么一回事。其实，生也未曾生，死也未曾死；三、如泡观：水泡是不长久的，我们的种种感受，喜怒哀乐、不苦不乐，都如水泡一般，是一时的、短暂的。

四、如影观：世间的种种现象，人生的各种遭遇，如影子一样，是不真实的；五、如露观：太阳一出来，露水很快就消失了。我们的色身也是如此。譬如一个婴儿出生，慢慢长大叫女童，再过些时候就是女学生、是小姐，然后是太太、妈妈、老太婆，生病衰老渐渐如婴儿一样没有办法独立生活，不是常听人说返老还童吗？人生一点一滴地变化，如同朝露；六、如电观：电是快速的，时光过去、现在、未来非常快速，人的生命亦如电，人命在呼吸须臾间，一口气不来，人的生命就没有了。

警惕

人世间有成住坏空，就像一栋房子、高楼大厦建成之后，日久就会损毁败坏。一张桌子经过一段时间的使用，同样也会朽坏。开花了，没多久就凋谢。人出生后，会渐渐衰老，最后迈向死亡，这是世间的定律。

然而，人往往生时欢喜，死时悲伤，其实不必如此，我们在生的时候，应该自我警惕生命的无常迅速，不是等到死的时候才来悲伤不已。

有智慧的人，最要紧的，就是不要让虚妄、如梦、如戏、转瞬即变的世间所欺骗，应该要追寻永恒的真实，也就是找到自己的真心本性，找到自己的本来面目，这才是最重要的。