李天葆：无梦夜检阅记

沙发旁侧耸立的大小册本，逐一寻出，看一看，甚至不过是目光浏览封面，就足够当作是细微的乐趣。

如今离开养生越来越远——日间喧嚣沉淀了，暗夜垂降，反而心思笃定下来，先且慢入眠入梦，倒不如处于这幽昧的时空里，检阅身边的书堆：沙发旁侧耸立的大小册本，逐一寻出，看一看，甚至不过是目光浏览封面，就足够当作是细微的乐趣。旧版的《齐瓦哥医生》拎出来，以为能读一小段或半页纸，可就一直搁着，比不上凑巧的在电影频道播映同名片子，静静的坐看半个钟头，赞叹这不愧是经典名作——冯其庸的瓜饭楼评红楼梦，厚甸甸四大册部请出来，和其他杂书缠叠一起，也止于读个一回半章，眼睛的流连光影声梦，乐蒂着艳裳，手挑花篮锄头，从小荧幕展露倩影，也就心甘情愿的观看，以致完场。宝玉的代唱情真意切，当年的凌波不是开玩笑的，不必出镜，单是歌声就宜嗔宜喜，啼笑皆动听——一套的《凤还巢》，亮光焦点绝不是美人李香君，而是蒋光超和女丑扮相的庄元庸，和幕后代唱的小娟凌波；凌波简直凭着声音作角色扮演，诈娇扮丑，歌里就有七情上面，生动诙谐；她隐身小白菜，就是躲在哀怨的李丽华背后，替代她唱出冤屈，道出心声，谁料到这一把极富感情的嗓音，掩也掩不住，一个活生生的坤生，女扮男装踏波而来，际遇从此不一样。

代唱黛玉的是顾媚，压在茶几底下的是她写的《繁华如梦》，和她自传对比参照，忆旧文章里大概算是颇具可观性了。略略写及马来亚时代，她南来新加坡登台游艺场歌厅，说南洋确实是孕育时代曲的好地方。顾媚那阵子有些歌，如《吃榴梿》，热带风情十足，这批唱片不是大中华，就是飞利浦出品。笔下写及当时香港舞厅和夜总会，吵闹不休，菲律宾乐队刻意奏得拍子忽快忽慢，很不友善。怀旧隔着时空飘渺，蒙一层纱似的，以为很美，当事人觉得从前的歌台舞榭，绝非浪漫，而衍生的浓厚情怀，只不过后人一厢情愿。她弟弟顾家辉（煇）过世，连带让人记起这位姐姐，《梦》一曲，还将林黛拉出来，再看看她一颦一笑，歌词道尽朝生暮死，红粉变幽魂，金缕化残丝，超过半个世纪，在瞬间色光中留影，活了无数次。文字里可有如此恩典？