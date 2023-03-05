“是非朝朝有，不听自然无…”

星云大师说：分享故事：晚清时期政治家曾国藩，年少求学期间，总有一位同学来“找茬”，看到曾国藩的书桌靠窗，这位同学说：“光线都被你挡住了，我们还怎么看书啊？”曾国藩不争论，静静地将桌椅搬到了角落。

深夜，曾国藩还在用功读书，同学又提意见：“这么晚还不让我们休息，明天怎么上课？”曾国藩听后，从此只在心里默念。

不久之后，曾国藩中了举人，同学又说：“你带走了我的好风水，才考中举人，还不是沾了我的光！”其他同学为曾国藩抱不平，可曾国藩却不以为意，这多少可看出曾国藩做人的格局。

麻烦

别人找我们麻烦，我们要自问：麻烦从那里来？有的人嘴太快，好说是非、好传是非、好听是非，为自他带来许多麻烦。那么，我们应该做的，就是自己不乱听，耳朵就不会为自己找麻烦；自己不乱看，眼睛就不会为自己带来麻烦；自己不乱说，嘴巴就不会为自己惹下麻烦。

世间本来就是一个充满麻烦的五浊恶世，我们身在麻烦当中，不知跳出麻烦之外，反而不断自找麻烦，这才是真正的“找茬”。麻烦既是自找的，就应该自己处理；所谓“是非朝朝有，不听自然无”，我们要跳脱麻烦吗？只要我们不去自找麻烦，麻烦自然无由生起。

三观

弘一法师说：“思想不在一个高度，不必相互说服，只需用沉默相互尊重。三观（人生观、价值观，以及世界观）不在一个层面，不必相互理解，只需用微笑相互包容。《信心铭》（禅宗著作，以颂偈体说明开悟的方法与境界）说：“至道无难，唯嫌拣择”；很多人看到这八个字，都还不能体悟深意；许多人处世，不外凡事讲究情理，所以别人一句难听的话，一个难看的脸色，就瞋火中烧，闷闷不乐，道心既缺，遑论成就事业。

其实，世间人千百种，哪有那么多能顺心如意的？正如“不必相互说服，只需用沉默相互尊重”，我们真正的情，应该是体谅别人，委屈求全；真正的理，应该是讲求实务，顾全大局。我们唯有抱持“不比较、不计较”的态度待人处事，才能允执厥中，得其所在。