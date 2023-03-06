“先告诉自己不要闹情绪…”

星云大师说：分享故事：作家要飞往外地，由于技术原因，他所乘搭的航班被取消，而且没有新的起飞时间。因为一时接受不了事实，他随着起哄的人群，和机场工作人员争辩，场面陷入混乱。这时，他身旁的朋友说了：“这样争辩下去，能解决问题吗？我们还要不要到达目的地？”

作家恍然大悟：是啊，重点是要赶到B城参加发布会啊！他立刻到另外两家航空公司询问，然后决定购买一张飞往另外一个城市的票，之后再转搭车子，赶往B城。赶到时，他只迟到40分钟，还不算是误事。作家突然想到卡耐基（西方现代人际关系教育的奠基人）说过的一句话：“在争论中获胜的唯一方式，就是避免争论”……要是他继续在机场争论，还不知道几时能解决问题呢！

改变

问题发生时，应该先告诉自己不要闹情绪，要勇敢面对。只有勇于面对问题，才能找出问题的症结。例如，问题是出自自己还是别人？如果问题在于别人，想到的应该不是自己应该怎么样，而是换成别人的角度看问题，然后找出自己也能接受的解决方案。

如果是自己出问题，最重要就是要反省，然后设法改变观念，总之，遇到问题欲解决，我们要能做到人我互调、要能退后一步、要能为别人设想；因为，能吃亏、谦让的人，必定能获得人缘，也必能成为最大的赢家。

自我

现实生活中，每个人都是为了自己或所属的单位的利益在争取，如果我们遇到问题，一直向对立方“强调我的需要”，对方肯定也不会让步，这样，不仅最后解决不了问题，还可能将问题恶化。

我们要告诉自己，解决问题就是另一个对自己的考验，是我们克服困难以及取得进步的动力；解决问题，就如同搬开阻挡在我们面前，让我们无法前进的石块，当我们没有能力以自己的力量解决时，可以请善知识协助，或是听听长者的经验之谈，以求解决的办法。很多时候，我们会发现，自己的“大自我”就是那块阻挡前路的大石头，如果能将自我慢慢缩小，问题也就变小了。当然，如果遇到问题，只是一昧的逃避，我们人生的路，将永远被“石块”阻碍，而不能前进了。