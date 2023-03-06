赵琬仪：京都浓茶猫舌饼

我还是习惯亲自带一些茶叶，喝完了再续，希望常喝常有，在纷扰乱世，坚持穷讲究微不足道的一盏清茶。

旅行的一大乐趣是带手信回家。

手信又以食品类为大宗。早年见识过中国游客一箱箱大闸蟹寄舱，从上海浦东国际机场运到樟宜机场，受到启发。

我自己则试过从香港赤鱲角机场手提一只烧鹅上机回新加坡，过香港海关时一路接受台湾游客的注目礼。至于蔬果类，像冬笋、大豆苗，家中大厨最爱，一买就是10公斤起跳，买少了回家不好交代。

几乎每次出游打包行李都像搬家，无非是自己太会买，笨重如书本杂志，脆弱如茶壶碗盘，还有娇贵如季节蔬果，在国际物流还没有像今日四通八达的年代，伴手礼物轻情义重，物重情谊更重。

那是从前。

近年需要自己亲手提拿的伴手礼非常有限，人们出国旅行十分普遍，知名品牌纷纷扩展国际业务，很多东西新加坡也能买到，价格比较贵，但算一算机票钱，量一量舟车飞航的劳心劳力，坦然地接受物离乡贵。

还有什么是非亲自带回来不可的土产？

带手信简单一二款有代表性的糕点足以传达心意。不过，在烘焙业百花盛开，老字号食品店百家争鸣的日本，挑手信贵精不贵多，一个精字暴露年龄、喜好、文化涵养、口袋深浅……日本大城市取材采访皆可写成专书。本文只讲京都，而且是信手拈来的回忆片段。

近年特别口味的KitKat广受欢迎。十多年前，京都已推出抹茶、焙茶（Hojicha）口味，抹茶口味味道比绿茶口味更纯厚；焙茶口味加了糖精和牛奶，和印度奶茶一样可口。

不过，真的喜欢品茶，就要纯喝茶，做成糕点，茶叶品质再好，添加调味就不是那一味了。日本茶以没有焙火工序，未经过发酵的绿茶为主，细分煎茶、玉露、抹茶、玄米茶，也有高温大火炒过的焙茶、京番茶。一般喝到的绿茶多是煎茶，品质按照茶叶等级和新鲜度而不同。我常带的是已有300多年历史老店京都一保堂的玉露，不用挑上佳品级的，基础入门款就很好，做冷泡茶或泡热茶各具风味，玉露带有细腻的甘甜味（umami），散发隐隐的海苔清香，口感比煎茶顺滑圆润。

这几年也爱喝“京番茶”，一保堂京番茶散茶装150克一大包，很占行李箱。但是一片片碎茶叶形状很美，像雪茄烟草，带神秘感的烟熏味。第一次喝到是在一家京都炸猪排餐馆，店家做成冷茶，解渴消腻。后来知道它咖啡因低，晚饭后喝一壶，不怕时间到了睡不着。

十多年前第一次到一保堂京都本店喫茶室“嘉木”喝茶，是非常惊艳的体验。服务员非常细心地介绍每一款茶的冲泡方法，现场示范，过后还会问客人味道如何。泡抹茶的基本手法，是一位亲切服务员教会我的，要用手腕巧力，注意抹茶的泡沫，绵密纤细为佳；泡玉露，怎么妙用一套茶杯为沸水降温至60摄氏度，沸水每换一次茶杯降温10度……我回去练习一番才喝到记忆封存的味道。

也许是另外开辟了茶工作坊，现在“嘉木”不再提供这么细致的服务，客人点抹茶都是服务员泡好上桌。不过，搭配抹茶的传统和菓子仍然精彩，所以时不时，我都会想去喝杯抹茶，吃一小件精致如雕塑品的和菓子，感受茶艺背后职人手艺巧夺天工。

一保堂十分积极拓展国际业务，一度在纽约开设茶室，2022年结业。官方的英文网站做得十分详尽，不用亲身到京都也能隔空订购好茶。但，我还是习惯亲自带一些茶叶，喝完了再续，希望常喝常有，在纷扰乱世，坚持穷讲究微不足道的一盏清茶。

疫情防控措施放宽，2023年2月游京都，没带茶叶，取而代之的是浓茶猫舌饼（langue de chat）。煲日剧《舞伎家的料理人》时，看到舞艺导师樱井特爱猫舌饼特别叮嘱补货，引起为食猫（广东话，即贪吃猫）的好奇心。

离开京都的早上，踏破铁鞋无觅处，在京都车站遇到京都北山法式甜点烘焙坊Malebranche，挑了选用宇治绿茶叶制作，白巧克力夹心的浓茶猫舌饼。

尝一口，想《舞伎家的料理人》的梓和樱井也是喜欢这款猫舌饼吗？它已入选私人最爱烘焙点心必带清单！