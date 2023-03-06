休假后返回公司，同事P一看到我就绘声绘影地讲述，在一场我错过的会议中，不同部门的两位主管因意见分歧，无法达成共识，突然就你一言我一语地争执起来。P犹似情绪尚未平复，接着抱怨道：“他们怎么就没顾虑到——还有其他同事在场呢？”停顿片刻之后，P长叹了一口气，补上一句：“幸好，当时你不在场。”

同事G曾向我倾诉，即使女儿就在身边，却如同不在似的，完全沉浸在另一个他人无法衔接与理解的世界里。我随即想到，最令自己毫无存在感的情景：即便我在场，倘若他人对我视而不见，听而不闻，当作我是透明的，我就会巴不得《灰姑娘》童话故事里解除魔法的午夜钟声赶紧敲响，让自己得以脱身。反之，即便我不在场，倘若有人想起了我，提到了我，就犹似我在那儿。

大多人手机不离身，人虽到场，心却缺席了；大家忙于刷手机，同时也刷掉了与他人无可取代的互动与交流。在电影《失恋33天》里，女主王小仙说出了她最真切的想望：“我参加过许多场婚礼；这些婚礼现场有的奢华，有的温馨，有的古怪。但如果让我想象我和陆然的结婚现场，其实任何形式都无关紧要，最重要的是——他在场。”

在《林肯中心的鼓声》一文中，木心写到在他的住处，只要开窗，就可以望见林肯中心露天剧场的演奏台。他栩栩如生地形容某个夜晚听到的鼓声，并做了剖析：“鼓声引醒的不是一向由管乐弦乐声乐所引醒的因素，那么，人，除了历来习惯于被管乐弦乐声乐所引醒的因素之外，还确有非管乐弦乐声乐能引醒的因素存在，一直沉睡着，淤积着，荒芜着……”木心后悔自己太迟把窗打开，还没全部听清楚，鼓声已在作最后的喘息。因着树木遮挡，木心望不见那鼓手，只能期盼在场听众的热烈掌声能使鼓手心软，让鼓声再起……

我认为，一个人即使不在场，来不及参与某些事或谈话，也不应该就此忽视他可能引醒的因素，或否定他可以扮演的角色，可以提供的真知灼见，可以带来的凝聚力量。即使不在场，透过另一人，或透过一扇窗，我仿佛还能看见对峙时的刀光剑影，听见张牙舞爪的言语交锋。

木心虽然并不在鼓手可瞅见的现场，最后却有如此洞彻的领会：“在演奏家的眼里，听众是极其渺小的，他倒是在乎，倒是重视那些不到场、不愿听的人们。”我以为，这样设身处地的细腻心思，不仅是关乎现场的演奏，亦涉及无常的人生。而我虽不在木心所在的现场，读完文章后，却犹似有鼓声还兀自敲击在我心头，久久未歇。