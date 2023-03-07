“往往会在同个问题犯错误…”

星云大师说：无德禅师（宋代临济宗僧）写了两句话要求门徒参究。这两句话是：“绵绵阴雨二人行，怎奈天不淋一人。”于是弟子们议论起来。第一个弟子说：“因为他穿了雨衣。”第二个说：“这一定是一阵局部雨。有时碰上这种雨，马背的这边淋了雨，那边却是干的。这两人中有一人没被雨淋也没什么稀奇啊！”

第三个弟子得意地说：“你们都错了。明明是绵绵细雨，怎可说是局部的阵雨?一定是有一个人走在屋檐底下。”如此你一句，我一句争论不休。

无德禅师见时机已到，就对大家说：“你们都错了！因为你们对‘不淋一人’执着得过分了，当然就争论不休。由于你们各据一方，对于圆融的真理就越来越远。”

他接着说：“其实，既然是‘不淋一人’，不就是明白告诉你们，两人都在淋雨吗？”

变通

面对外境，有时候就是拿起和放下的学问。要拿起的是道理，要放下的是执念。然而，很多人会发现，在生活中，我们的执念容易形成一种固定的思维，有了这种思维之后，自己的大脑就好像被固定住了，不管遇到什么问题，只会从一种角度去思考，不懂得变通。这就犹如抓住细枝末叶不放，而忽视了眼前的整棵大树。

这样子应世，思路没有打开，我们往往就会在同一个问题上犯错误，重走之前走错的路。要想摆脱这种困境，需要的就是拓宽自己的思路，用知识充实自己，做到在遇事时，能够从多角度去思考。只有这样，才能够全面看待事物，摆脱困扰自己的执念。

贪着

处于浊世，世人长迷，处处贪着，名之为求，却不知我执我念，即是一切痛苦的根源。生活的种种不顺和烦恼，都在于我们自身，不是拥有太少，而是想要太多，日子久了便化为执念，缠绕心头，不得安生。只有搞清楚拿起和放下的真正意义，才会让自己获得更多的智慧，也才会拥有更多的快乐。

然而，我们的处世之道就在于，“理”清了以后，心还是会乱。重点就在于，我们一定要明白，心里烦恼是从哪里产生，并做到时时“扫心地”，做到将一切思想全部放下、随时放下。

所谓：“心有一切有，心空一切空；心迷一切迷，心悟一切悟；心邪一切邪，心正一切正；心乱一切乱，心安一切安；一切唯心造，无心自解脱”，人生要懂得放下，若一个人无法放下，那他的人生就会百苦交集，不管贫富贵贱，都会有苦的感觉。