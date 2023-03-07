房间絮语

这些无用的、无所用的、无可用的、无处用的、无法衡量的事物，让生命这回事拥有了难以形容的美丽色彩……可能这就是爱。也许这就是爱。

乌节路图书馆有大落地窗，使得馆内明亮宽敞，某日到图书馆去，选择了面对着窗的位置坐下，身边坐着一人，听着耳机，闭目静息，对着窗外的绿草绿树、窗外的净空浮云，形如槁木。我读书，那人冥思，馆内安静怡人。许久，那人结束冥思，轻轻按摩双腿，取下耳机，脱下外套，收拾书包，离开时脚步轻盈。

那人真会找地点呢。我到图书馆去阅读别人的思绪，那人选择到图书馆去阅读自己的思绪。真是读者，真是独者。

闹市喧哗，要找一处能够安安静静的地方，委实不易，许多地方皆要收费，才能让人安坐于内，譬如咖啡馆、餐饮店。但你坐在其间，也未必能享有长长的静谧时光，且那些地方皆是消费场所，坐久以后也会感到不安，所以未必是绝佳的安静场所。

到海边去，到公园去，最是理想。但也有太多人喜欢到海边和公园去，或是跑步或是骑脚踏车或是野餐或是烧烤。因此并非所有的海滩与公园皆是独处的好去处。

偏远的樟宜海滩倒很是理想，那里颇有几分荒无人烟之意境，亦是观赏夕阳的一处绝境，到那里的人们皆散发着散漫悠闲、无所事事而心满意足的气场，很叫人着迷。到那里去，行走的速度会慢，说话的速度会缓，在海天一色中，远方的小舟乘浪而行，渔人朝大海撒网，恍惚间会让人以为回到了200余年前。当然，最难得之事，莫过于在那里闲荡呆坐至夜幕降临后，仍能在最短时间内，在附近解决晚餐和宵夜，且那里有太多美食可选，是让人易于流连忘返之原因。

与友三人在樟宜海滩流连，夜色中不易觉察时光流逝，且又因是饮酒阔论，结果不经意地就过了午夜时分。我们欲乘车而归，却因地方偏远，竟然叫不到车来。叫不到车，索性便到附近的熟食中心继续享用宵夜，酒后饭饱以后，便一路步行，竟找到了停泊在路边的共享脚踏车。冷月伴凉风，半夜又下起绵绵细雨，于是我们骑车，御风而行。一番劳顿以后，已是清晨四五点钟了，一阵心喜——是可以吃早餐的时候了吖。

与友同乐，当然好。然人生最闲适，毕竟还是独处时。既然城市鲜少可以让人静静坐下静静躲着静静独处的空间，那就在动中求静吧，迈开脚步走，如陆地游泳，行人便如川中流水。有的人喜欢开车，在马路上奔行之时，在车内播放自己喜欢的音乐，兴之所至便开口大唱，颇有古人乘舟游湖，舟中抚琴吟唱之古意。人生最闲适，便是唱歌给自己听。

生活总要求大家输出、表达、做出成绩来，大家也在要求彼此多产，要求自己高产。独者可抽身而出袖手旁观，那并非漠不关心的姿态，而是重获听命于自己内心的选择，寻回自我。

从前总听人说不要浪费时间。浪费二字，让时间忽然有了铜钱味，真让人不舒服。后来有人说浪掷时光，我觉得这样的表达美极了，为时间还原了诗意，也为生命还原了本来面目。

友人和孩子在食阁吃饭，她的孩子在白纸上涂涂画画。她们隔壁桌有个小男孩，对着自己的珠心算作业愁眉不展。小男孩一见友人的孩子在白纸上玩，便弃作业，去看图画。小男孩的母亲见状，便怒斥，说不要浪费时间在没有用的事物上。

我不知道友人和她孩子当下的表情是如何，但我听故事时，忽然清清楚楚地见到了，那小男孩的表情。

我仍记得，小六会考以后，老师们不用教课了，同学们不用做功课了，其他的老师们竟然在为孩子们准备中一的课业。我们的老师也每天授课，但教的皆是生命的课，例如起床后应该先刷牙再吃早餐吗？例如遇到陌生人的袭击时该怎么办呢？那么多年来，老师教的课业，我完全忘记了，反而这些课堂上的剧烈讨论，无数的生活贴士，让我记至今天。

我常常趋向无用之事，对有用之事避而远之，因此也曾吃亏。但我也因此享有日落和听雨，享有看蚂蚁爬行之趣味，陪伴一只猫共享午后的体验……这些无用的、无所用的、无可用的、无处用的、无法衡量的事物，让生命这回事拥有了难以形容的美丽色彩……可能这就是爱。也许这就是爱。