埃兹·尼采·《捉贼记》

在南法，逗留了近10个小镇，每个都迷人，埃兹（Eze）只是其中之一。埃兹，位于尼斯和摩纳哥之间，以其山顶俯视美丽的地中海景色著称，它简直就是“蔚蓝海岸的阳台”。

来南法蔚蓝海岸之前，我对这里的地理环境不甚了解，到了才知这里不仅有海，还有山；不过，山不高，多为岩石，很陡峭。当地人就地取材，用石头建造别墅、民居、商店和防御城堡，所以这里有不少中世纪的“石头村”和小城堡。圣保罗·德旺斯和埃兹都属于这类村落，但不同的是，圣保罗·德旺斯离海较远，名气也就没有埃兹大。西班牙、法国、意大利，这些地中海国家的人，他们爱海，海边小镇最受欢迎。

埃兹村入口处，左手边就是“尼采小路”，德国哲学家尼采在埃兹时，经常在这条山路上散步。1879年，35岁的尼采因健康原因辞去巴塞尔大学的教职，随即开始了近10年的漫游生活，跑遍了整个西南欧洲。尼采在自传《瞧，这个人！》中写道：“在尼斯，晴朗的天空第一次照亮了我的生活，我写出了《查拉图斯特拉如是说》的第三部分。尼斯地区许多隐蔽的地段和山岗给我留下了难忘的时光。”文中的尼斯或尼斯地区，就包括埃兹。尼采不喜欢德国的气候，他说：“德国的气候本身就足以使强壮而健全的内脏变得沮丧。”他爱上了地中海的阳光和干燥的气候，他有一个特别的观点：“天才都有赖于干燥的气候和晴朗的天空——即，通过快速的新陈代谢，通过坚持不懈为自己获取无穷力量的可能性。”