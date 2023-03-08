“一切善法的根本…”

星云大师说：明朝末年，张献忠（民变首领之一）起兵作乱，山贼进入到一个寺庙里，里面除了出家人，还有许多入寺避难的老百姓。住持破山和尚为了保护寺中所有人，挺身而出，要求山贼不要伤害人命。因为破山和尚平日持戒严谨，山贼故意刁难，就叫人端来一碗肉，对着他说：“大和尚，你把这碗肉吃了，我就不杀他们；如果你不吃，我就把大家通通都杀光。”破山和尚当下毫不犹豫的，把一碗肉都给吃完，山贼也很遵守约定，就把大家给放了。

后来有人就问了，破山和尚是犯戒，还是持戒？其实，我们的心如果是出于救人救世的话，那都是菩萨饶益有情戒。持戒不是拘泥于戒相，而是要活用戒体；戒是讲究行持，讲究行道的，所以我们对于戒律要有这种正确的看法。

犯戒

不过，假如有人要偷东西，叫我帮他拿，不拿他就要杀了我，那我就是帮他偷盗。或是有一个人追求我，他说如果我不从，他就要自杀，我为了他，不得不犯戒。像这一些都是“一对一”，是个人自私的行为，这是没有理由的，这是犯戒的。所谓戒，就是众善奉行，你要能爱大众、爱社会，要能为众人牺牲奉献，那么即使是“割肉喂鹰，舍身饲虎”，也都不算犯戒。

那在一般生活中，守戒律又如何能帮助我们？一是摄律仪戒，教我们行住坐卧都要合乎威仪；二是摄善法戒，凡一切行事都要以慈善为根本；三是饶益有情戒，就是主动的关怀众生，利益有情，这些都是积极的持戒。

戒是一切善法的根本，人人都需要有戒来规范自己，人生的道路才会安全。

内心

有人则认为，守戒律难在一个“守”字，一想到“守”，就觉得要付出，心理上就感到不舒服，其实，我们应该出于感激，让戒律成为自己的内在，因为它带来的是坚强和喜悦。守戒律不必建立在内疚和反省上，也不应该把它当成一种惩罚，而是自己自然而然要去遵守的好行为。

有人也会问，国家既然建立了法律，宗教为什么还要有戒律呢？法律是从外面限制我们的，我们犯法了，它就要制裁；佛教，乃至一切正信宗教的戒律，它不是勉强的，是自己心甘情愿的，是自我要来受持这个净戒的。一个是从外面的要求，一个是从内心自我的要求，是不一样的。

孙中山先生曾经说过：“佛教是哲学之母，可以补法律之偏。法律防患于已然，就是已经犯罪了，法律来制裁；佛法防患于未然，就是还没有犯罪，佛法功用很大”。这样的说法，其实就是各正信宗教所要倡导的根本。