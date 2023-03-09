“女性的蕙质兰心，为人间增添美丽色彩…”

星云大师说：分享新闻：BBC中文网报道，人们耳熟能详的“三八”国际妇女节是从国际劳工运动的土壤生出来的，种子在1908年播下；那年，1.5万名女性在美国纽约集会游行，抗议雇主盘剥女工，要求缩短工时、提高工资，争取女性选举投票权。那场大游行后，1909年“全国妇女日”设立了。1911年3月25日，纽约三角内衣厂火灾致140多名女工丧生， 震惊美国，导致后来一系列社会改革和劳工法改革，同时也成为美国女权运动发展的重要契机。

后来，女权运动史上一位重要人物——德国妇女运动领袖克拉拉（Clara Zetkin）提议把美国的全国妇女日升级为国际妇女节。克拉拉在1910年哥本哈根举行的国际劳动妇女大会上提出倡议，来自17个国家的100名女代表一致同意。

妇女节的“国际性”最初几十年都处于很容易被挑战的地位，直到1975年情况才有所改变。那年，联合国开始庆祝三八妇女节，等于为三八国际妇女节的国际地位盖了个官方印戳。后来，联合国又决定每年的三八节庆祝应该有一个具体明确的主题。于是，从1996年开始，联合国的三八国际妇女节庆祝就有了年度主题，2022年的主题是“今日性别平等助力明日可持续发展”。

美德

女性的灵巧慧性，蕙质兰心，为人间增添了多少美丽的色彩；女人的忍耐美德，就是天下最大的力量。女性的让人喜欢亲近，不只是因为容貌美丽，更重要的是有一颗慈悲的心。女人每到战争的时候，帮忙缝制征衣，募集军粮。天主教的德蕾莎修女，将一生奉献给苦难贫困的人民，因而荣获1979年的诺贝尔和平奖，以及佛教的慈济功德会证严法师与佛光山的永胜法师，都得过慈善奖状，当选过好人好事代表。证严法师也因“佛教慈善家”的名义，获选为2022年世界百大女性之一。

远见

妇女富悲愍心，看到社会有不幸的事件，多能解囊襄助，出钱出力，救灾救难，为人间增添温馨，给社会带来福祉。譬如有些妇女利用闲暇，组队到育幼院为院童洗涤衣服，洗手作羹汤；到养老院为老人清扫环境，作护理医疗等等，发挥慈悲济世的精神。

在过去，中国也有很多行走江湖的女侠，他们就像观世音菩萨一样，云游世界，救苦救难；现代妇女尤其应该开放眼光，有包容世界的心胸，将女性嫉妒、小心眼的习性、缺点去除，不仅在家中和善亲人，在族里敦亲睦邻，在社会谦恭随缘，甚至发挥慈悲与智慧，以丰富社会，照耀人间。

总之，女性要有远见，有远见则能担当许多重责大任；有远见，才能散发生命的光辉。