“发挥更大的能量…”

星云大师说：分享故事：远近闻名、已经炒了30年福建面的老摊主体力渐衰，在当局的安排下，他要把手艺和秘诀传授下去，有3个学徒向他学习，但他希望先考验他们才传授秘诀，他就先找来A学徒，问：“你学了快2个月，觉得自己有没有进步？A学徒自豪地说：“当然有，我现在切佐料很快，绝对有进步！”老摊主点点头，没有说什么。

他又去问B学徒，B学徒说：“排队买面的人那么多，我想到炒面最快的方法，我应该是进步最多的学徒。”老摊主默默地看着他，然后走开。他又见了C学徒，C学徒说：“我发现自己还有很多东西要学，例如如何分辨材料的新鲜度，焖面时的时间掌控，当然，下勺力度也要更好地掌握…但我很欢喜能够成为一名炒面师傅，我还需要一些时间。”

老摊主终于听到他想听到的话了，他点头说：“没错，只有能够欢喜做才会有进步，我可以把炒面火候控制的秘诀告诉你了。”

用心

有些人遇事无所谓，有些人则见事就怕，这样的人当然也能做事，但做起事来肯定缺乏热忱和决心。其实只要我们能本着心甘情愿、欢喜心去做事，不计较辛苦，不算计名利，体会当下因缘，从身不苦，进而做到心不苦，就能在不知不觉中尝到更为丰盈的果实。

少人明白，欢喜心也是得“用心”的，并用心在转念；世间事都在自己的一念间，想法不同，就有天堂地狱之别。聪明积极的人，凡事都往好处想，以欢喜心想欢喜的事，自然成就欢喜人生。如果凡事我们都没关系、不积极并往坏处想，心不想事定不成，也终成为烦恼人生。

人生本来就是在不断经历考验，处在各种境界里，在行为、心念上，不要轻易否定、负面思考，应该抱持难遭难遇与学习体验的想法，就可以发挥更大的能量。

创造

人间最宝贵的是一颗“欢喜心”，诸佛菩萨当中，以欢喜成就佛道的，除了众所熟悉的弥勒佛外，尚有欢喜自在佛、欢喜无畏佛、欢喜威德佛等，可见诸佛菩萨早就以此作为修行的常道。科学研究也发现，乐观的人比较不容易生病，欢喜要自己去制造，只要愿意发心快乐，人生就能够无事不办、无所不成。

我们能“创造欢喜心”，每天不知时间、欢欢喜喜完成工作，获得自己心中的代价，晚食当肉，放下世间的勾心斗角，安闲自在的进入梦乡，无牵无挂，你说这样的日子能不好吗？