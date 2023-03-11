“人云亦云，是一种从众心理…”

星云大师说：分享故事：朋友送了一束花，好多种花挤在一堆，色彩缤纷却又融合搭配。但花太密聚，颜色漂亮，遗憾的是看不出花的姿态形状，每一种有独特个性的花都被色彩淹没。为了色彩的调和，一定要牺牲每朵花独立存在的个性吗？

最后还是忍不住，把拥挤的花束拆解开来……独立出来的每一种花都像从群体中解放了出来，各自抒发自己的特质。

笔者尝试在素描本上纪录每一种花的特征，原来每一种花都具备美的素质。美，是回来做自己，美，是他人无法取代的。从群体中解放，一朵一朵写生，这些独立存在的花，都这么值得认识。像回到“格物”（指探求事物的原理、法则）的谦卑，重新认识每一朵花存在的意义。

盲从

我们处世，要建立正知正见，不要人云亦云，要建立自我的信心、自我的期许、自我的目标。重要的是，我们也要在日常生活中，养成正确的是非观，大是大非的面前挺身而出，要不然，今日的茍且，定会养成日后的散漫和无作为。

社会上，不少青年学子，因为盲从而误入歧途，如跟着别人吸用电子烟、大麻，在别人的鼓舞之下网上赌博，在别人的怂恿之下打架闹事。也有的人因为盲从，而崇尚流行的，如什么产品在国外流行，一经推出就大排长龙购买等等。

盲从，主要是由于自己懒于思考，当人们习惯盲从后，处事就会敷衍，盲从也让自己没有分析善恶的能力，让自己没有表达喜好的勇气，其所带来的后遗症，就是社会的不思进取。

站稳

汉代人比现在要迷信，比如思想家王充有个朋友很怕鬼，晚上不敢一个人睡觉，就找王充壮胆。王充对他说：“开天辟地以来，不知道死了多少人，现在活着的人，比死了的人少多了。要是人死了都变成鬼，那么路上一步就有一个鬼了。人要是能看见鬼，应该见到几千几百个，满屋满院都是，岂能只见到一两个呢？人之所以觉得世上有鬼，是因为疾病。人病了，精力不济，心怀恐惧，就好像看见鬼出来了。”朋友听了，觉得很对，放下心来。

这时，雷声轰隆响过，外面人喊道：“有人被雷打死了。”王充跑出去，只见人们围成一圈议论说：“这个人一定做了坏事，否则怎能受到天神的惩处呢？”王充蹲下身观察一番，说道：“大家不要相信这种说法。这个人头发烧焦，皮肤焚毁，发出一股煳味，这正是被火烧死的迹象。雷不过是一种天火罢了，怎能说是天神发怒呢？”

现在，科学发达，我们当然明白雷击现象，然而，世上的事情千千万万，不是每件我们都知道真相。这个时候，如果自己没有判断力，就很容易被人牵着鼻子走，有时候甚至会上当受骗。

孟子所谓的“尽信书不如无书”，也是要人们不要盲从。不盲从才有智慧，不盲从才能创新，不盲从才能站稳自己的立场，不盲从才能不同流合污，不盲从，才能活出独一无二的自己。