“减缓焦虑，培养出正念思考…”

星云大师说：分享信息：要舒缓累积的压力，别只是待在家中休息，接触大自然、户外踏青，都有助于缓解负面情绪。根据挪威科技大学近期发布的一项研究指出，森林疗法（forest therapy）能有效缓解焦虑和忧郁。台湾专家指出，其实不限于林间散步，对于任何运动、美术、音乐等领域的投入，都能达到一样的身心灵净化效果。

挪威大学以自然中散步作为焦虑和忧郁干预措施的十年研究，所有参与者皆有焦虑或忧郁症状。结果发现，林间散步确实能缓解焦虑和忧郁，即使是短暂暴露在树林中，都能减少大脑恐惧。

研究者指出，近年来，焦虑和忧郁已成为一种普遍现象。尤其是在手机和社交媒体盛行的时代，患有忧郁和焦虑情绪的青少年和年轻人的数量翻倍，在挪威约有44%青少年，正受压力与负面情绪所苦。

台湾一所身心诊所的院长表示，现今网络社群、影音媒体众多，声光效果丰富的同时，也让人无法静下来思考，如果想更了解自己的需求，必须回归到自我本身。上述研究中提到的林间散步，能让人静下心来，察觉自我及身体的状态，这个过程让我们更了解自己，进而减缓焦虑、忧郁或培养出正念思考。

不惊

我们居家附近有公园、市场，散步、购物当然也能称心如意；假如居家在人烟稠密的大楼，出门举步艰难，或是住在偏僻陋巷，进出都感不便，当然就会心浮气躁。古代孟母所以要三迁，现代的富贵人士所以要找风水宝地，就是因为环境会影响人的心情。环境对于吾人的快乐与否至关重要。

佛教的生态观中“人类与万物同体共生”、“缘起性空”的思想让我们以一种平和的心态去面对生活，真正做到荣辱不惊。此外，“山河大地以其丰富的资源孕育众生，启迪人心”，小草教会我们意志坚强，大海让我们变得胸怀宽广，我们在接触大自然，感受自然美的同时，也完善了我们的理想、情操和人格。

自然

在林间散步，我们也可以思考焦虑或忧郁的来源，一般人之所以产生种种痛苦，必然是与大自然界的人、事、物、境处于对立、不能调和的状态。大自然可以告诉我们什么道理？一以言之就是道！如云在青天，卷舒自如；如水在瓶中，恬静澄澈。世间事也是一样，合乎自然，就有生命；合乎自然，就能成长；合乎自然，就会形成；合乎自然，就是善美。

行走之余，如果我们能藉大自然的景物而认识自家的真实面目；或因我们真如自性的本体，而赋予山河大地真实永恒的生命，体悟自他不二、凡圣一如、物我一体、心境合一的道理，就会细心守护大自然，与大自然和平共存，而时时有着“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”的美好情境了！