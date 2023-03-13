“随时结缘不起贪想…”

星云大师说：分享信息：研究指出，如果我们每天能花一些时间，专注呼吸并检视身体做内观，就可以改善工作记忆力，甚至改变大脑的结构和功能。冥想可以降低压力指数，并改善免疫系统 ，而且，就算不是长期冥想修练的人或是专家，也能看到积极成效。

还有一项研究发现，只要8周的冥想，杏仁核（amygdala）就会变小，这对缓解压力是个好消息。另一项研究则发现，不到2个月的冥想练习，就能改善参与者的免疫反应。再经过8星期练习后，实验对照组对流感疫苗有更强的抗体反应。

为什么专注于心灵的练习，对身体和免疫系统会产生如此的影响？关键是压力减轻了。

大脑中的杏仁核部分是负责启动战斗或逃跑（fight or flight）反应的区域，在压力下，会让身体产生更多压力荷尔蒙皮质醇，造成免疫系统变得迟钝。神奇的是，研究显示冥想可以完全重塑和改变这整个过程，它可以影响大脑的反应，包括控制疼痛、增强记忆力和注意力等。

哈佛医学院心理学副教授萨拉博士解释说，这就像加强身体肌肉锻炼一样，可以训练大脑额叶执行网络，即大脑的主要控制器，它能更有效控制其所关注的事物。

层次

人心不去管理、治理，就会不断的制造烦恼；人的一生，从身到心，从內到外，从家庭到社会国家，都离不开心的管理。在生活中，能够先做到“想一想”才行事，我们必然就不会出大错，有关“想”的层次，供大家参考：

“粗心大意不堪设想，生气怨怼苦思恶想；爱慕虚荣贪心妄想，两人相爱朝思暮想；不劳而获出于空想，烦恼困苦胡思乱想；希望难成只有呆想，白日升天出于梦想；开车上路心无二想，包容异己开明思想；发展创新突发奇想，谈判协商左思右想；彼此吵架退一步想，改正过错沉静默想；勤奋用功行思坐想，准备计画千虑万想；随时结缘不起贪想，入道修行净心冥想，禅净共修一心观想，真如佛性有道无想。”

正见

所谓的想，就是要让我们的思想、身体、观念、心灵都重视环保。有一些人被垃圾的知识，不正确的观念所影响，而误入歧途。所以佛陀告诉我们要奉行“八正道”，八正道的第一条就是“正见”。正见是远离颠倒邪见的正观，是如实了知世间与出世间因果的智慧。

心中没有烦恼，没有怨恨、嫉妒等情绪，便是良好的心灵环保。每个人都可能影响社会大众，如有些人语言不清净，行为不正派，常常欺骗别人，让人吃亏上当；由于个人没有重视自己身心的环保，使得家庭、社会都不环保。

而要有正知正见，关键在于制心一处。制心一处的方法，就包括冥想、观心、数息，都是为了安定我们的这颗心。冥想时也要自我肯定“我是佛”；如果我们念念都能想着“我是佛”，自然不会去侵犯別人，进而会用善心去成就別人。