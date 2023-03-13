和和饼干厂 创办人周文礼

和和饼干厂曾是新加坡一家赫赫有名的工厂。吃过和和饼干的人应是七老八十了。宋旺相的《新加坡华人百年史》提到“……通过吴文光和吴文灿兄弟的企业精神，和和饼干厂是在1898年11月在振瑞路设立起来……”对于创办人周文礼（Chew Boon Lay，1852-1933）却只字不提，也没有列入百年史，实属遗憾。

周文礼是福建漳州人，幼年父母双亡。在19世纪70年代来到新加坡，开始以制造肥皂为业。1898年，他在柏律（Park Road，柏路）两间小店铺制造饼干，取名和和饼干厂，并赚了一些钱。他结识了来自印度尼西亚三宝垄（Semarang）的华商，也是地产商人吴文光（Go Boen Koan），吴看好饼干厂发展商机，注资10万6500叻元，重组公司，把饼干厂搬去振瑞路，购进自动化机器，增加产量。将缴足资本增加到15万零10叻元，吴文光本人占70%，周文礼夫人王贞娘（Ong Cheng Neo）只占10%，周文礼象征式占一股。其余的股票属于其他吴氏兄弟的“和顺吴文光兄弟公司”（Chop Ho Soon Go Boon Quan Brothers）及后来工厂经理李百岩（Lee Pek Gum，?-1911）。看来，财力雄厚的吴文光是收购了和和饼干厂。周文礼也逐渐淡出和和，把精神专注地产投资方面，购进柔佛州及裕廊区大片蚊虫滋生沼泽土地，用来种植甘蜜、胡椒及果园，后来致力于树胶，使他获得丰厚利润。