“无善无恶是人的本性…”

星云大师说：分享《孟子·告子》篇里的故事：一座山上的树木曾经很茂盛，但因为山紧挨着都城，经常有人去砍伐，砍伐多了山就秃了，后来的人看到光秃的山，就认为山本来就不会长出树木。但这是山的本性吗？当然不是，当没有人砍伐，在雨水和露珠的浸润下，嫩芽又会长出来。山看上去光秃秃的，长不出树木，其实是因为人去砍伐，而不是山本来就长不出树木。

故事展示了孟子“性善论”的思想。孟子认为，人的本性就像大地和泥土一样，善良就像是从土地上长出的树木，土地上可以长出树木，是自然而然的事，但如果不精心培育，或者受到外界的诱惑，那么人性的善良就不好表现出来，看上去就像光秃秃的山一样。

相应

善恶论四点说明：

一、无善无恶是人的本性：人的本性是善是恶，各有所见。但即使是孟子主张性善，也只是说明人性向善。也就是说，人有趋向善的潜能，但终究不是本质，所以他说：“人性之善也，犹水之就下也；人无有不善，水无有不下”；因此，平常所谓“近朱者赤，近墨者黑”，可见人的本性不是善、也不是恶，是无记性的。因为无记性，所以人可以成佛，也可以成魔。这当中是善是恶，就看是受了什么环境、因缘所引发，所以有时候教育、环境、修行，都可以影响一个人。

二、有善有恶是人的真情：人有喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲等情绪，可见人都有善与恶的本能。有的人见人行善，他就心生感动，进而升起学习、效法的心，此即所谓见贤思齐；有的人见到好事、善事，他不但不欢喜，反而心生反感。大致说来，对于自己所欢喜的人与事，比较容易从善如流；对于自己不喜欢的境，自然心生排拒，甚至生起嫌恶之心，这都是缘于各人的情绪与情感的作用所致。

三、改恶迁善是人的功夫：人都有善与恶的潜能，一时的善恶不是绝对的，即使是十恶不赦的人，只要肯放下屠刀，一样可以立地成佛；即使是杀人不眨眼的恶魔，只要有决心痛改前非，一样善莫大焉。所以虽然江山易难，本性难移，但难移并非不能移，只要肯下功夫改恶迁善，一样可以成圣成贤。因此，每个人都应该要不断的变化气质，不断的净化身心，不断的改恶迁善，这就是修行。

四、从恶昧善是人的习气：佛经指出有五种非人：应笑而不笑、应喜而不喜、应慈而不慈、闻恶而不改、闻善而不乐。一个人在好的环境、好的团体里，但是他不能与善因善缘相应，不接受善人、善事、善言，反而昧善从恶，就等于枯枝败叶终难成材。所以人的习气，尤其是不好的恶习，要自我改善，否则终难得救。

一念

在生活中，在与人的交往中，我们最常感受到的就是，自己的善恶往往在一念之间，生活修行的重点就在于，如何能时时升起善念，并慢慢将恶念摒除。一念善恶，天堂、地狱立现，我们千万不要因为一时的恶念酿成大错，那就真的是一失足成千古恨啊！