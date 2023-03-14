迈克：踩中张爱玲尾巴

张爱玲《惘然记》自序提起一幅北宋《校书图》，主角是个学者，“他校的书也许我们也不怎么想看。但是有点出人意表地，他赤着脚，地下两只鞋一正一反，显然是两脚互相搓抹着脱下来的……作为图画，这张画没有什么特色，脱鞋这小动作的意趣是文艺性的，极简单扼要地显示文艺的功用之一，让我们能接近否则无法接近的人。”别怪我唐突，阅读香港名媛碎尸新闻，那锅吓人的青红萝卜汤即时令我想起张女士的入微观察，退休警长一家合力“煮妇”的心路历程我们凡夫俗子肯定无法理解，但明火例汤一推出，真的有“让我们接近否则无法接近的人”功能。

至于这种文艺性值不值得鼓励，则是另一课题。引导无辜者进入罪犯内心世界不但向来吃力不讨好，而且危机重重，卫道之士那顶“教坏小孩”的大帽子可不是开玩笑的，更别说现时香港国安法无孔不入，“煽诱”遍地“分裂”处处，“串谋”活学活用，福尔摩斯查探强奸犯敛财犯为何可以欢乐年年出入平安，越红线事小踩地雷事大。

欲加之罪何患无辞，张爱玲本人也领教过这方面的厉害，当年《色，戒》发表后，署名域外人的科幻小说家张系国便在报上刊出一篇《不吃辣的怎么胡得出辣子？》，将它贬为汉奸文学。指控太具伤害性，教“最不会辩论，又写得慢，实在匀不出时间来打笔墨官司”的祖师奶奶不得不破戒，“下不为例”写了《羊毛出在羊身上》回应。