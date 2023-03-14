从尼斯到昂蒂布的路上，我们去参观了比奥（Biot）小镇的费尔南·莱热博物馆。如果没有这座博物馆，我们不会来比奥小镇，但到了比奥才知这里非常精彩，不仅因为莱热博物馆。

费尔南·莱热（Fernand Léger，1981-1955），是法国画家、雕塑家、电影导演。早年由印象派、野兽派转入立体派。他以“机械的歌手”著称，在所有立体主义画家中，他的作品最明确地将立体主义与机器美学联系起来。莱热博物馆建筑外墙有几幅莱热的大块马赛克镶嵌画，非常震撼。庭院里有几个大型雕塑，馆藏400多件莱热作品，1937年，莱热为巴黎“国际艺术与技术展览”创作了一幅大型壁画，目前也在此展出。整个看下来，发觉他绘画的关键词：抽象、粗线条、解构、城市、机械、码头、浓烈、装饰。在馆内，看了费尔南·莱热的先锋电影《机械芭蕾》（1924年），当时就联想到卓别林的《摩登时代》。后来查资料得知，莱热非常敬佩卓别林的艺术，卓别林的电影对莱热影响很大。他画过一张卓别林的肖像，非常传神，他俩到底心有戚戚焉。

博物馆中午休息一两个小时，我们就此外出午餐。这次南法之行，一路上因为有内行订餐、点菜，所以有非常美好实惠的就餐经验。虽然吃了不少正餐，但比奥乡村的一家披萨店，却令我难以忘怀。我们开车兜了几个圈，才找到这家披萨店，夫妻俩经营，顾客点餐后现做，柴火现烤。带着“镬气”，香极了。西方人也是特别，饮食上没有分享（share）的文化，一人面前一大块披萨，食量惊人，实实在在被吓到。我们两人分享一块，正好。不仅披萨，其他食物也是，他们一人点一份，你吃你的，我吃我的。