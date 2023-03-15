“每个人的心灵深处，原本就有一个文明的世界…”

星云大师说：上古时代，蛮荒未开，人民茹毛饮血，穴居岩洞，以树叶蔽体，这就是野蛮而不文明。随着人民智识渐开，慢慢的从钻木取火，到使用瓦斯炉、电子炉等，吃的是山珍海味，穿的是绫罗绸缎，住的是洋房别墅，这就是文明。

但是，这只是物质的文明，每个人还有一个心灵的文明世界有待开发。什么是心灵的文明呢？当一个人从对人粗暴无礼，到待人温文儒雅，这就是心灵的文明；当一个人从寡廉鲜耻，到惭愧感恩，这就是心灵的文明；当一个人从自私自利，到一心为人，这就是心灵的文明。

心灵的文明，就是心中有慈悲、有智慧，心中有美好的东西，这就是心灵的文明。换言之，心理的建设，心灵的升华，就是心灵的文明。

佛性

人性本是美好的，所谓“恻隐之心，人皆有之”、“人之初，性本善”；吾人的心灵深处，原本就有一个文明的世界，佛教称之为佛性。只是我们这颗善良的心（佛性），日积月累，被自己的贪瞋愚痴所蒙蔽、被世间的五欲六尘所染汙，因此又慢慢回到野蛮时代，故而物质愈文明，往往心灵愈堕落。

现代举世提倡生态环保、心灵净化、反核限武、文化外交、和平统一等，这就是心灵的文明。现在我们的社会，到处充满着和谐、和平、团结、友谊，这都是从心灵所产生的结果，这就是心灵的文明。公益机构、慈善团体，纷纷从事养老育幼、抚孤恤贫、兴学设教；政府机关推动阳光法案、便民专案；医疗单位研发救人救世的产品等，这也是心灵的文明。

进步

没有心灵文明，哪来的物质文明？如果心灵不文明，所制造的都是一些杀人、危害社会的产品，如何得以享受物质文明？如何产生风俗、习惯、宗教、语言、哲学、科学、文学等文化文明？

所以，我们的社会愈来愈文明，这就是进步；愈来愈进步，这就是文明。佛经里所谓东方琉璃净土、西方极乐净土，都是心理的文明世界；佛陀的清净法身、圆满报身，也都是文明的境界。我们能够创造美好的世界，建立人间的净土，这就是心灵的文明。