2022年并不是电影大年,因为可以看到的电影并没有让人接二连三惊呼不已,但第95届奥斯卡入围名单的多元化趋势,尤其是华人一代影星杨紫琼凭《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)入围,让我们对星期一(13日)的奥斯卡颁奖典礼有一定的期待。

颁奖典礼前,我找了两名影评人黄进远与郑乙极,以及美商联邦影业董事经理吴慧芬预测奥斯卡成绩,杨紫琼已被看好,她果真顺利夺奖,我毫不意外,还替她高兴,曾访问她多次,她很友善,是很好访的艺人。值得一提是,中文媒体访她,她总是努力以华语沟通,浓浓怡保口音中掺杂了英语,特别有亲切感。

《塔尔》更耐人寻味我觉得《天马行空》前面处理得有惊喜,但后面荒腔走板,整部片也冗长。竞赛“最佳电影”的片子中,我比较钟情瑞典名导Ruben Ostlund(鲁本奥斯特伦德)的《悲情三角》(Triangle Of Sadness)与美国导演Todd Field(托德菲尔德)的《塔尔》(Tar)。