最先遭逢“厄运”的，是相机。

日胜喜欢摄影，一个人同时拥有几台先进的相机，早些年旅行时还带录影机，边走边拍；然而，拍回来的片子根本没有时间重看，储存在柜子里，旷日持久，录影带蒙上了一层白灰状的霉，我们算是白忙一场了。放弃录影后，录影机当然就被束之高阁啦！此后，旅行只专注于拍照，那些年，用菲林拍照是唯一的选择，冲洗照片所带来数不胜数的麻烦，相信所有过来人都有所领会。数码相机的诞生，让人雀跃不已，日胜自然不落人后，家里又购入好几台数码相机。接着，日新月异的科技又带来无所不能的智能手机；开始时，日胜对手机的摄影功能嗤之以鼻，认为那是新潮的玩意儿；可是，随着科技的不断提升，改良，时至今日，他不得不承认，如果目的不在于沙龙摄影，那么，智能手机的摄影功能的确可以和数码相机媲美。数码相机随即在家里成了一堆囤积品。

我爱观剧，在中国大江南北旅行时，总是大买特买。正版的影碟不便宜，但是，影像清晰，质地好，买了一套又一套，时装的、古装的；历史的、现代的；武侠的、家庭的、职场的、悬疑的、侦探的，林林总总，简直可以说是剧集大全了。然而，那些年，教务繁忙，加上俗务缠身，全然挤不出观剧的时间。于是，这些影碟便好似后宫佳丽般，纵是千娇百媚，却只能寂寞地排列在柜子里，痴痴地等待被“宠幸”的机会。纵然未看，却从未停止购买，影碟堆积如山。我安慰自己：不急，不急，来日方长。