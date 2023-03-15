木子：升沉不改 故人情

1月14日在卓尔书店的新书发布“说唱会”，我说的比唱的多，除了因为我有自知之明——说的比唱的好听；也因为场地原本就布好的音频视频线路，竟然没将电脑的音频线接到扩音机和音箱上，而仅仅通过HDMI高清线，让投影仪的小喇叭呢喃细语。51页的PPT里有23首歌是要通过平板播放的，场地的电脑音效却不尽人意，总不能我都现场自弹自唱吧？那不变成“演唱会”了吗？正郁闷呢，主持人凑到耳边低语：“李教授，向云姐和之财大哥站在观众群最后边，想给您一个惊喜！”

那就等我弹唱完《雾锁南洋》之后，才把该剧的女主角请到台上吧，当然还有和她联袂同来的夫君——之财兄。坦白说，我和之财向云伉俪的交集并不太多，依稀记得是1990前后吧，曾在一次朋友安排的聚餐后，我和妻到访他们的新居小坐一会儿，具体谈什么记不住了。但那次我对向云的印象极好，觉得她平易近人，所以不久后就偷偷为她写了一首歌《我有一颗像云的心》。原本想着哪天她出唱片，我就送给她唱；但那一天姗姗不来，而这首歌也在几年后辗转交给一位女歌手演唱了，可向云并不知道，妻大概也不知道。

然而，我跟《雾锁南洋》的男一号——文永大哥的接触却是相当频密。1992年，文永大哥除了担纲电视剧《富贵也疯狂》的主演，也是主题曲和插曲的主唱，我是这两首歌的作曲人，作词人是该剧的编审苏春兴。正好艺人组也在筹备文永大哥的第一张个人唱片，并将《富贵也疯狂》的两首歌收录其中，我自然就成了那张专辑10首歌曲的制作人。文永大哥很认真，虽然拍戏和上节目等通告不断，仍努力挤出极其宝贵的时间，多次屈尊移驾寒舍，在我那小录音室里听歌、选歌、定调、练声、学唱，才到录音棚里正式配唱。隔年，小女出世，妻在医院收到的第一个花篮，竟是文永大哥送的。只可惜，乘鹤故人去不回，空留龙岗旧楼台……