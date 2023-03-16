“轻信人言，就容易被外道所迷惑…”

星云大师说：分享故事：修行者尼犍梵志博学多闻，善观星宿占察吉凶，一日，其五百弟子聚集讨论世界各国的吉祥物，大家议论纷纷，无法谈论出确实的答案，于是共同请教尼犍梵志。

尼犍梵志说：“世界各国都有吉祥物，举凡金、银、琥珀、珍珠、玛瑙等，都是世人所执着、认定的吉祥物。”弟子又问：“这些吉祥物都太平凡，是否有能让人终生受益的宝物？”尼犍梵志说：“此生遍阅群书，未曾见有此记载。”

其中一位弟子说：“听闻迦毗罗卫国的悉达多太子修行成佛，现在已在说法，或许知道答案？”于是尼犍梵志就带着弟子翻山越岭，来到灵鹫山面见佛陀。尼犍梵志请教佛陀，是否有更胜于诸国现有的吉祥之物？佛陀答：“真正的吉祥物不须远求，人人本具有之。”

于是，佛陀教导他们如何自净心意的方法，言及清净心所散发的“心香”，就是世间最吉祥的香气。

邪道

所谓“心净则国土净”，只要我们精进修持五戒十善，就能提升生命价值、增进慧命道业。分享尼犍梵志的故事，就是希望大家能认知世间真正的吉祥宝物，就在人人心中。

我们如果轻信人言，就容易被外道所迷惑，这样无法判别真伪，很可能就要入邪道，即使有善知识提醒，仍执着于己知、己见，无法觉醒。我们须要做的，就是闻法解理、破除执见，才能贴近正知正见，贴近自己心中深藏的如来本性。

智愚

有两句话说明，我们在生活中修行，智愚、圣凡的不同。第一句话是“圣人求心不求佛，凡人求佛不求心”：一般人天天求佛拜神，还在外道的唆使下，改这个换那个，买这个求那个，就是为了求平安，求财富；他们却不知道，其实这些买都不是必须的，重点在于反求自己的心，因为自己的心才是无尽的宝藏。偈云：“佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头；人人有个灵山塔，好向灵山塔下修”，因此，圣人只求自净其心，不向佛求。

第二句话则是：“智人调心不调身：愚人调身不调心”：愚痴的人往往只注重身体保健，却不懂得要调心、观心，一切所作所为，只是为了一个肉身，哪能有什么精进？有智慧的人，懂得调伏自己的心，远比追求长命百岁重要，因为心是万法之本，所以平时要以戒来对治贪心、以定来对治瞋心、以慧来对治痴心。

只要我们能把心安住一处，必能所作皆办，无功不克。经上有这样的一句话：“欲得净土，当净其心；随其心净，则国土净。”我们想要往生净土吗？先要清净自心，心不清净，净土不生；心清净，则国土清净啊！