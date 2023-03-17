“能将心比心待人，才能获得人和…”

星云大师说：分享明代刘基《郁离子》里的故事：济水（山东境内）南边有个商人，渡河时船翻了，他大喊救命。一个渔夫驾船去救他，船还没有开到，商人大声叫道：“我是大富翁，你救我，我给你一百两银子！”渔夫把他救上岸，他却只给了渔夫十两。渔夫说：“你刚才说的是一百两，现在怎么只给十两？”

商人大怒：“你一个打鱼的，一天能挣多少钱呢？十两银子还不知足吗？”渔夫沮丧地走了。过了一些日子，这个商人渡河时船碰到石头又沉了，恰好这个渔夫又在场。有人问：“你怎么不去救人呢？”渔夫说：“这是一个说话不算数的人。”结果商人被淹死了。

比心

所谓“人同此心，心同此理”，我们能够将心比心待人，才能获得人和。待人四法分享：

一、以和蔼之容见人：和蔼之容最亲切，最能赢得别人的好感；反之，严肃而冷漠的面孔，令人退避三舍。因此我们每天出门，要把自己的心情调整好，即使有不愉快、生气的事，也不显露在脸上，不要把自己不快乐的情绪感染给别人。

二、以谦抑之气处人：人和人相处，最忌摆出高姿态，一副财大气粗、盛气凌人的样子，如此即使你有再多的钱财、地位再高，别人也不会理睬你。做人要谦虚，要待人以诚以礼，能够谦虚自抑，反能更显自己高尚的内在涵养。

三、以恭敬之心待人：人虽有智愚，但人格的尊严没有高低；再说，愚者千虑，也有一得。因此，我们待人，那怕对方是一个没有学问、没有能力的人，都要心存恭敬。所谓敬人者，人恒敬之，人和人能相互尊敬，社会才能和谐。

四、以赞美之言和人：我们赞美别人，就是给人欢喜；赞美别人，能够消除人际之间的隔阂。赞美别人，自己也不会因此缺少什么，何必吝于对人赞美呢？所以，我们要想与人和平相处，学习很多赞美的言词，并且经常把好话挂在嘴边，并且常做好事、常存好心，人生必然一帆风顺。

协调

人与物之间不协调，可以用智慧去解决；人与人之间的不和谐，可以用慈悲去化除。一个人要有未来和前途，群我关系一定要相处融洽，一定要主动去关怀别人。能感受到别人的存在，自己才能存在。

而所谓“诚于衷，形于外”，待人和善的人，必有善美的心，必是有修养的人。可在生活中，我们要做到待人四法容易吗？说起来也不容易，因为人总有情绪，如何在遇到逆己的人事不起情绪，也是一门学问，所以，四法的关键还在于“把情绪控制好”。