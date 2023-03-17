三八女神节，被采访时问到——你觉得什么是幸福？好像好久没被问到这个问题了。三年疫情，大家健康活着已经不容易，谁敢说我活得很幸福？但也不一定。在困境中，我们依旧可以让自己的生活有幸福感。什么是幸福感？哈佛大学本沙哈尔教授把幸福定义为“结合愉悦和意义感的整体经验”。也即是幸福有两种元素结合，一个是愉悦感，一个是意义感。比如如果我们觉得自己的工作很有意义，但却做得不愉快，就不会感觉幸福，而且最终可能会放弃。但相反的，如果我们做的事能带来愉悦，但却觉得没太大意义，那也可能会终将失去兴趣。所以要过上幸福的生活，就得从各种经验里，找到自己觉得愉悦又有意义的事情。

我觉得幸福需要有三种能力。

首先，我觉得一个幸福的人需要拥有“乐观的心态”，即使他经历短暂的痛苦，但整体上还是感觉幸福。我们的情绪常常容易受到处境的影响，在处境好的时候，我们容易觉得快乐，但处境不好的时候，我们容易有负面的消极情绪。所以，我们首先得学会克服自己的情绪。特别是在逆境的时候，我们容易觉得要么是自己做错了什么，要么是别人做错了什么，然后产生很多怨恨不满埋怨或自责，当我们跟别人过不去的时候，其实也是在跟自己过不去。一个有乐观心态的人，在沮丧痛苦的情绪中能比较快地复原。能直面痛苦和沮丧，但也能够很快地从里面走出来，并且以积极正面的角度去看待痛苦的经历。乐观的人会更加敞开心扉，在痛苦的经历中找到未来的意义和能量。幸福感其实取决于我们的心态，就如半杯水，我们到底关注失去的半杯，还是剩下的半杯，这种心态会决定我们是否珍惜自己拥有的。我们的幸福感水平取决于我们对处境的诠释，也影响了我们是否珍惜自己拥有的。