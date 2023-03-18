“要以真心、诚心、爱心，给人因缘…”

星云大师说： 过去私塾中的学生，学业未成便想外出发展，老师担心他所学不精，难以立足。学生说：“老师不必挂念，学生外出就业，只要有一百顶高帽子，就能所向无敌。”老师不以为然，说：“做人要凭真才实学，哪里是替人戴高帽子，就能通行无碍呢？”

学生却说：“老师不必挂碍，不管我走到任何地方，只要标榜我是老师的学生，老师的道德、学问可以说名扬四海；所谓名师出高徒，只要我抬出老师之名，别人还能不照顾我吗？”老师听后大悦，说：“那你或可功成名就了。”

形象

待人好是一句老生常谈的话，但实际上人的一生，在做人处事上，有的人活到七老八十，对于如何待人好，总是学不到精髓。待人好不是只凭嘴皮子说好话，而要以真心、诚心、虚心、爱心，给人因缘，给人方便，这才更容易为人所接受。

怎么做到待人好，例如我们对人要关怀，我们对人要尊重，我们要给人帮助，我们要给人方便；所以，待人好是在团体人群里立身处世的法宝，是成就的不二法门。

待人好难做到吗？其实也不难，日常生活中，当我们走近别人时，给人几句好话，给人一个微笑，再加上待人谦虚、诚恳、厚道、慈悲，做事反应灵巧，能如此树立起自己的形象，做人会所向无敌，做事会无所不办。

养成

我们做人处世遇到挫折，原因无他，一定是对方嫌我们待人不够好。讲话，话里有刺；笑容，笑里有诈。待人不够真诚，助人另有企图，让别人对你不放心，如此要想有所成就，就很难了。

待人好其实就是对自己好，甚至比对自己好更为重要。待人好不是虚伪做作，也不是临时起意，待人好的性格，要在平时养成。我们希望别人待我们好吗？那我们就应该以希望别人待我们好的心理，转而为待人好，如此自然能大大改善人际关系。