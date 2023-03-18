宛如一场梦里的春色，花开，花瓣随风飞飘，人们梦醒，却难忘一阵余留的香，是花，也是梦的余香。

现在不大看小说了——早些年我居然还看后宫甄嬛传原著，流潋紫笔底带着旧诗词遗风，和一点红楼调味，正好自己不大想看所谓的写实读物，逃避到宫斗故事里，并不困难。台版封面是德珍所绘，她的一册一人物，典丽秀美，容貌笔触逼真，过实而显俗，却暗合了小说的精神，架空了时代背景，就仅存一个古装的时空，刚好满足了各种仿古柔艳的想象。是某种鸳鸯蝴蝶的进化。我以前爱看刘云若，这和张恨水不同——张恨水懂得人情世故，也自带一丝温柔敦厚，刘则虽谙人世沧桑，却有烟火气的愤懑，女主人翁的人生路更加地跌跌撞撞，另有一番曲折。我早年看的是《红杏出墙记》和《旧巷斜阳》，后来看了老片子《金莲花》：林黛分饰两角，妙龄鼓姬和深闺人妇，演得极细腻出色。后来方知是改编自《春风回梦记》，也找来读了。那个年代还有所谓民国小说影印本，《粉墨筝琶》就是那时候看的。近年来流连旧书，偶尔购得一册半本的刘云若——《翠楼杨柳》，“燕寝凝妆陌头有春色，桃花憎命团扇付秋风”，是长篇的一个中册，从第三回写起，女角叫桃玲，又有姐妹杏玲、梅玲，三女遭遇极惊险，后来查《小说经眼录》，前传有《水珮风裳》，后面紧接《桃花逐水》，和《落花归燕》；封面极美，完全符合我买椟还珠的心态，追情节的时刻已经过了，欣赏纸本的精致，倒是不错——卍字不到头的曲栏，蓝绿天色，湖光潋滟，让我想起刘还有一部《湖海香盟》。一男一女扶栏相对，女人齐刘海，穿西装外套，底下是暗红旗袍裙角；柳眉弯弯，她眼神飘去别处，顺着男子的手指望去；男子戴着帽子，还斜斜挂着皮包。顶上是翠绿垂杨，缕缕倒挂，一片诗情画意。