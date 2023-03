最近几位围炉取暖的资深媒体人,特别关注当今“think out of the box”的世界,究竟演变成怎样的状况?框框以外的思维,一直以来在不同领域用作鼓励大家不应墨守成规,以质疑“为什么”(why)和“有何不可”(why not)作为创新破局之本。牛顿思考苹果为什么掉下来,最终发现地心吸力;影视题材充满数之不尽有何不可的内容,今年奥斯卡大赢家杨紫琼主演的电影《天马行空》,故事借来元宇宙的概念,看似杂乱无章天马行空,却成功引导新生代重新检视传统的伦理关系,结果大放异彩。相信这种有何不可的情节,释放了杨的深层潜质,为她获奖的胜算,添加不少关键性的分数。

框框以外的时空如浩瀚大海,在科学和文学领域里,任意无上限无底线地寻找创新思维破旧立新,成果显著之余,也同时包揽了正负两极的效应,既有核弹和各类新型武器的发现,也可成功登陆月球;这边厢鼓吹人性黑暗犯罪心态,那边厢有破格曲线式感人肺腑的心灵鸡汤视频,都是框框以外创新理念衍生的产品,光暗共存,互相博弈。

友人忽然的关注,源于“取消文化”(cancel culture)的冒起和去中心的发展趋势,多国把危害心理、生理成长的毒品贩售,立例恒常化,是突破传统,在框框以外的世界建立新秩序,是有何不可,也即是凡事都可的理念下冒起的现象,是双刃利剑,正负能量拉锯乱舞,谁胜谁败,一时未能定断。在职期间曾接受数次不同层面、框架以外的创意训练,个人对这类以无底线来激发有何不可的思维,十分保留。