最近几位围炉取暖的资深媒体人，特别关注当今“think out of the box”的世界，究竟演变成怎样的状况？框框以外的思维，一直以来在不同领域用作鼓励大家不应墨守成规，以质疑“为什么”（why）和“有何不可”（why not）作为创新破局之本。牛顿思考苹果为什么掉下来，最终发现地心吸力；影视题材充满数之不尽有何不可的内容，今年奥斯卡大赢家杨紫琼主演的电影《天马行空》，故事借来元宇宙的概念，看似杂乱无章天马行空，却成功引导新生代重新检视传统的伦理关系，结果大放异彩。相信这种有何不可的情节，释放了杨的深层潜质，为她获奖的胜算，添加不少关键性的分数。

框框以外的时空如浩瀚大海，在科学和文学领域里，任意无上限无底线地寻找创新思维破旧立新，成果显著之余，也同时包揽了正负两极的效应，既有核弹和各类新型武器的发现，也可成功登陆月球；这边厢鼓吹人性黑暗犯罪心态，那边厢有破格曲线式感人肺腑的心灵鸡汤视频，都是框框以外创新理念衍生的产品，光暗共存，互相博弈。

友人忽然的关注，源于“取消文化”（cancel culture）的冒起和去中心的发展趋势，多国把危害心理、生理成长的毒品贩售，立例恒常化，是突破传统，在框框以外的世界建立新秩序，是有何不可，也即是凡事都可的理念下冒起的现象，是双刃利剑，正负能量拉锯乱舞，谁胜谁败，一时未能定断。在职期间曾接受数次不同层面、框架以外的创意训练，个人对这类以无底线来激发有何不可的思维，十分保留。