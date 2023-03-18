过去几天，无论是任家萱Selina宣布怀孕喜讯时幸福写下的“女人四一（指今年41岁）一枝花”，或是杨紫琼凭《天马行空》（Everything Everywhere All At Once）成为首位奥斯卡亚裔影后讲的感言：“希望所有女性，不要听信任何人说，你早就过了你的黄金期，绝对不要放弃。”处于人生不同阶段的两人活得洒脱纯粹，从她们身上都看到了女性的力量。

第一印象有主见但不强势我曾有幸两次面对面采访杨紫琼。第一次是12年前在本地品牌的宣传活动，一般在商场的访问时间有限，往往是“doorstop interview”，艺人停下来几分钟跟记者聊几句，很难聊得深入。当然这也视乎艺人的意愿，有的艺人匆匆说几句转身走人，有的愿意停留三五分钟，让记者好交差，亲和力强；没有明星架子的杨紫琼属于后者。

活动的前几天，大家都在议论周润发身后将捐出99%资产的娱乐新闻，成龙当时也放话，身后将捐出财产，一分钱不留给儿子房祖名。艺人捐不捐身家成了那阵子的热门话题，顺理成章在活动现场问杨紫琼。有想法的她直言：不提倡裸捐，认为钱只能解决眼下的问题，再庞大的资产也会有用尽的一天。她相信最重要的是教育下一代，给予他们正确的观念，要富贵就应靠自己的本事。