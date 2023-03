过去几天,无论是任家萱Selina宣布怀孕喜讯时幸福写下的“女人四一(指今年41岁)一枝花”,或是杨紫琼凭《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)成为首位奥斯卡亚裔影后讲的感言:“希望所有女性,不要听信任何人说,你早就过了你的黄金期,绝对不要放弃。”处于人生不同阶段的两人活得洒脱纯粹,从她们身上都看到了女性的力量。

第一印象有主见但不强势我曾有幸两次面对面采访杨紫琼。第一次是12年前在本地品牌的宣传活动,一般在商场的访问时间有限,往往是“doorstop interview”,艺人停下来几分钟跟记者聊几句,很难聊得深入。当然这也视乎艺人的意愿,有的艺人匆匆说几句转身走人,有的愿意停留三五分钟,让记者好交差,亲和力强;没有明星架子的杨紫琼属于后者。

活动的前几天,大家都在议论周润发身后将捐出99%资产的娱乐新闻,成龙当时也放话,身后将捐出财产,一分钱不留给儿子房祖名。艺人捐不捐身家成了那阵子的热门话题,顺理成章在活动现场问杨紫琼。有想法的她直言:不提倡裸捐,认为钱只能解决眼下的问题,再庞大的资产也会有用尽的一天。她相信最重要的是教育下一代,给予他们正确的观念,要富贵就应靠自己的本事。