点智慧：防范五官之病

“心既不安，身岂能安？”

星云大师说：分享故事：过去，孔子称赞子产（春秋时期著名政治家、思想家）有四德：“其行己也恭，其事上也敬，其养民也惠，其使民也义。”孔子认为，一个人在社会上做事，不可离开这四项原则。

所谓“其行己也恭”，就是决心做一件事时，要很细心去选择；选定之后，不管遇到什么困难，都要以谦逊的心、谨慎敬重的态度把事情做好；完成之后，也不轻忽大意，依然要保有初发心行事的心态。而“其事上也敬”，就是对尊长应恭敬，对平辈也应以礼相待。做事时，应有群策群力的心态。

“其养民也惠”则要说明，执政者若能为民众着想，他必定是一位君子，百姓也一定会报以忠诚。“其使民也义”则要表示，我们做事、用人应合于义理。比如有些人雇用劳工，只希望工人多付出劳力，却不愿给予合理的报酬，甚且以各种名义扣除工资，不顾工人的辛苦，这就是不义。

重病

当我们的感官偏离正道时，要怎么办？感官有哪些重病，需如何防范？四点参考：

一、防耳目混淆视听：眼睛和耳朵负责视觉和听觉的工作，但是眼睛、耳朵常常混淆视听。例如：眼贪诸色，如蛾扑火；耳随外声，心生惑着，颠倒攀缘，曲解事实。所以耳目的修行，用在视听自己时要检讨过失；用在视听他人时要见贤思齐；用在视听世界时要拓展眼光；用在视听未来时要建设人间净土。

二、防口舌颠倒是非：口舌贪着美味，杀食众生；尤以口舌颠倒是非，当说不说，不当说而说，法说非法，非法说法，妄言、绮语、两舌、恶口，都是口舌之过。所以我们要将油嘴滑舌、摇脣鼓舌、碎嘴碎舌、饶舌调脣、脣枪舌战，改为为民服务。

三、防手足摇摆不定：我们的身体有懒惰、杀生、偷盗、邪淫的习气毛病，这些恶不善法，皆因心中妄念很多，致使手足摇摆，散乱放逸。心既不安，身岂能安？所以守身摄意，能防手足摇摆不定。

四、防心腹背离正道：经上有句话说：“心念不善，贪着诸法，狂愚不了，随所缘境，起贪嗔痴，妄想分别，引生无量无边的恶报，是一切生死根本众苦之源”，因此，摄心守意，以防心腹背离正道，唯依正道而行，才有幸福人生。

清净

如何成为君子？再有六根清净诗，供大家参考：“双脚踏遍大地山河与法界，双手紧握时代动脉与人心，心中常想佛陀圣德与自己，口舌常赞十方圣贤与法语，耳朵常听清静梵音与经教，眼睛常看世界万象与众生”；当小人不难，做君子不易，大小事总是需要敬重谨慎，不可大意。君子成人之美，小人助人为恶，我们又何必要与恶为伍呢？