点智慧：观音菩萨摆哪里？

“学习菩萨的精神…”

星云大师说：分享徒弟的文章：一日，师父上人（指星云大师）在弟子们的陪同下，前往佛光山总本山的曼陀罗花园跑香。途中行经一尊伫立在花园里的观音菩萨像旁，大师问身旁的弟子们，这尊观音菩萨像适合放在哪里？

有弟子回答：“这尊观音菩萨适合供奉在殿堂里，让人礼拜，获得平安自在。”另一名弟子说：“这尊观音菩萨可以典藏在美术馆里，使佛教艺术之美得以传承。”还有一名则说：“慈悲的观音菩萨，若安座在放生池中，可以展现出苦海常做度人舟的慈悲。”

大师听闻大家的建议后，悠悠的说出：“我觉得观音菩萨应该放在每个人的心里。”

是啊，观音菩萨以慈悲为首，于娑婆世界里饶益有情。每个人若能将观音菩萨放在心里，就能时时学习菩萨一样的慈悲心。

善友

唐朝幼璋禅师在浙东发生饥荒时，因睹见众生深陷苦难，悲心油然而生，亲手掩埋了数千饿尸，抚平众生的苦痛，带给众生无畏。

心中有慈悲的人，就如同观音菩萨能用慈眼观察众生的需求，用耳朵倾听众生的痛苦，用美言安慰众生的烦忧，用双手抚平众生的创伤，带给众生无畏的勇气。在生活中修行的人，能不以为烦和苦，积极欢喜的运用双手服务大众，解决众生的需求。能做到如此，皆源自于心中有慈悲。在生活中，我们也可视慈悲为伴侣，让它随时陪伴身边，给我们鼓励劝勉，有了慈悲的善友，必能无事不办。

意义

慈悲为怀是人人耳熟能详的口头禅，但是许多人不了解慈悲的真正意义。有人说慈悲就是爱，但是世间上的爱有染污性，处理不当时，反而变成痛苦的渊薮、烦恼的来源。慈悲其实是净化的爱、升华的爱，是无私而充满智能的服务济助，是不求回报的布施奉献，是成就对方的一种愿心；集合了爱心、智能、愿力、布施，就是慈悲。

慈悲彷佛一颗摩尼宝珠（指能如自己意愿，而变现出种种珍宝的宝珠），污浊的水中放入明曜的摩尼宝珠，可以杂质沉淀、清澄见底；在复杂混乱的人间，有了慈悲的摩尼宝珠，能照破一切昏迷，化复杂为单纯，转混乱为宁静。

我们要求观音保佑，观音菩萨则要告诉世人：“我们都要慈悲啊！”希望大家也能把慈悲带入家庭，让人人的心中都有观世音。